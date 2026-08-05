إيفيتش: الثنائية أصبحت ماضياً.. وبدأنا الاستعداد للموسم الجديد من «الصفر»

يظهر فريق العين، للمرة الأولى، خلال تحضيراته للموسم الجديد بصفوف مكتملة، عندما يواجه تولوز الفرنسي، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب «بيناتار أرينا» في إقليم مورسيا الإسباني، في رابعة مبارياته الودية في معسكره الخارجي، والأولى التي يخوضها «الزعيم» بمشاركة جميع لاعبيه، بمن فيهم الدوليون.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الفني، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، كونها تمثل الاختبار الأول للتشكيلة التي تضم جميع عناصر الفريق، بعدما حالت ارتباطات اللاعبين الدوليين دون اكتمال المجموعة في المباريات الودية الثلاث الماضية.

وتمنح المواجهة المدرب كذلك فرصة للوقوف بصورة أوضح على مدى الانسجام بين عناصره، واختبار التوليفة الأقرب إلى التشكيلة الأساسية للموسم الجديد.

واكتملت صفوف «الزعيم» بانضمام المغربي سفيان رحيمي إلى المعسكر، عقب انتهاء الراحة الممنوحة له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الشهر الماضي، بينما كان المصري رامي ربيعة والباراغوياني أليخاندرو كاكو قد سبقا زميلهما إلى الالتحاق بالمجموعة.

ويأتي اكتمال الصفوف في توقيت مثالي من برنامج الإعداد، مع انتقال الفريق إلى مرحلة أكثر تركيزاً على الانسجام وتثبيت الأفكار الفنية والتكتيكية، بعدما ركزت المرحلة الأولى من التحضيرات على رفع الجاهزية البدنية واستعادة اللاعبين إيقاع المباريات.

من جانبه، أكد مدرب العين الصربي فلاديمير إيفيتش، أن تحضيرات «الزعيم» للموسم الجديد تسير وفق البرنامج المحدد، بهدف الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية المطلوبة، مشيراً إلى أن المعسكر الخارجي في الرباط ومورسيا يوفر الظروف المناسبة للعمل والتطور.

وشدد إيفيتش خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، على أن إنجازات الموسم الماضي (ثنائية الدوري والكأس) أصبحت من الماضي، مؤكداً أن العين يبدأ الموسم الجديد من الصفر، وأن الحفاظ على القمة يتطلب جهداً أكبر، خصوصاً أن جميع المنافسين سيواجهون الفريق بدوافع مضاعفة.

وقال: «كان موسماً رائعاً واستثنائياً، لكن منذ اليوم الأول لعودتنا كانت الرسالة واضحة للجميع وهي أن كل شيء يبدأ من الصفر، وعلينا أن نكون أكثر تعطشاً للنجاح ونعمل بصورة أقوى».

وأكد أن طموحات العين تظل في أعلى مستوى، وأن الفريق يدخل جميع البطولات بهدف الفوز، مع احترام المنافسين وعدم الخوف منهم، خصوصاً في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في المباريات.

وأبدى إيفيتش ثقته بالتعاقدات الجديدة، لافتاً إلى أن نحو 90% من عناصر الموسم الماضي استمروا مع الفريق، ما يوفر قاعدة قوية للبناء عليها، بينما يواصل الجهاز الفني تعزيز روح المجموعة التي وصفها بأنها «تتنفس معاً».

وأوضح أن الجاهزية البدنية تأتي بالتدرج، وأن المباريات الودية تساعد الجهاز الفني على تقييم اللاعبين وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى التطوير، مشيداً في الوقت ذاته، بمزيج الشباب والخبرة، مؤكداً أن اللاعب الشاب سيحصل على فرصته متى أثبت استحقاقه.

وأشار إلى أن تعدد الاستحقاقات، خصوصاً دوري أبطال آسيا، يفرض امتلاك قائمة قوية وقادرة على التدوير، في ظل خوض مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام.

واختتم قائلاً: «سنقدم أقصى ما لدينا كما نفعل دائماً، وسنعمل بكل قوة من أجل إسعاد جماهيرنا».

. %90 من عناصر العين في الموسم الماضي استمروا مع الفريق في الموسم الجديد 2026 - 2027.