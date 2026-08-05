الشارقة يحدد احتياجاته.. و10 صفقات لإعادة الفريق إلى منصات التتويج

علمت «الإمارات اليوم» أن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة سيكتفي بإبرام 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق احتياجات الجهاز الفني، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم لاستكمال متطلبات الفريق استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

وبحسب المعلومات، حسم النادي حتى الآن التعاقد مع ستة لاعبين، بينما باتت صفقتان أخريان قريبتين من الاكتمال، في إطار سعي شركة كرة القدم إلى إنهاء ملف التعاقدات في أسرع وقت، بما يمنح الجهاز الفني - بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس - فرصة تجهيز المجموعة الجديدة قبل انطلاق منافسات الموسم.

وتسود حالة من التفاؤل داخل أروقة النادي بعد نجاح الإدارة في استقطاب مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، التوغولي لابا كودجو، إلى جانب لاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيليين جوليمار جونيور وآغنير مورا، والمدافع الكونغولي شارلز بيكل، إضافة إلى المصري عبدالكريم مصطفى القادم من الإسماعيلي بعقد يمتد موسمين ضمن فئة اللاعب المقيم.

وكان الشارقة قد اختتم معسكره الإعدادي في سلوفينيا، حيث خاض خمس مباريات ودية حقق خلالها ثلاثة انتصارات، وتعادل في مباراة، وخسر أخرى.

ويأمل النادي العودة إلى المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الجديد، مستفيداً من التدعيمات التي أبرمها هذا الصيف بهدف توفير جميع الأدوات اللازمة للجهاز الفني للمنافسة على مختلف الألقاب.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم ستتجه، عقب الانتهاء من تدعيم الفريق الأول، إلى دعم فريق تحت 23 عاماً بعدد من المواهب الواعدة، ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير قطاع المراحل السنية، ورفد الفريق الأول بعناصر مؤهلة خلال السنوات المقبلة، امتداداً لنهج أثمر تصعيد عدد من اللاعبين في المواسم السابقة.