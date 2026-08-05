اتحاد الكرة الطائرة يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة فتح الباب أمام تسلم كشوف القيد للموسم الرياضي 2026-2027، اعتباراً من أول من أمس وحتى يوم 21 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق مسابقات الموسم الجديد.

وأكد الاتحاد أن استقبال طلبات إعادة القيد سيتم حصرياً عبر النظام الإلكتروني لتسجيل اللاعبين، داعياً جميع الأندية إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، واستكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة، لضمان اعتماد كشوف القيد من دون تأخير، وأوضح أنه لن يتم قبول أو اعتماد أي كشف قيد للاعبين لا يستوفي الحد الأدنى المسموح به للتسجيل في كل فئة، وفق اللوائح المعتمدة للموسم الرياضي.