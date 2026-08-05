ثلاثي العين يتنافس على الكرة الذهبية.. و«الزعيم» يهيمن على جوائز الأفضل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2025-2026، المقررة إقامته، في الساعة 7:15 مساء الاثنين 10 أغسطس الجاري، بقصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.

وتتضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ثلاثي فريق العين، ماتياس بلاسيوس، لابا كودجو، وسفيان رحيمي، أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، وفلادمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيغدزيتش (عجمان).

ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى (العين)، وزايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً كل من ثنائي العين، عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي، وعبدالله توري (النصر).

وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، لتضم نيكولاس خيمينيز (الوصل)، ورامي ربيعة (العين)، وسفيان رحيمي (العين). ويتنافس على جائزة أجمل هدف كل من الحسين رحيمي (العين)، وإليخاندرو روميرو (العين)، وسيرجيو بيريرا (الوصل).

وعن فئة المعايير، ضمّت القائمة المختصرة لجائزة تراخيص الأندية والاحتراف كلاً من الوصل والنصر والعين، فيما يتنافس على جائزة الحضور الجماهيري كل من بني ياس والعين والظفرة.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصاءات، التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري المحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين (25 هدفاً)، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس رابطة المحترفين، التي تُوج بها عبدالله توري لاعب النصر (4 أهداف)، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، التي فاز بها علي المعمري لاعب نادي الجزيرة (17 هدفاً)، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.