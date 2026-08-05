«دبي لكرة السلة» يستضيف 30 مباراة في الموسم الأوروبي الجديد

أعلن نادي دبي لكرة السلة استضافة أكثر من 30 مباراة على أرضه في صالة كوكاكولا أرينا، خلال الموسم الأوروبي 2026-2027، ضمن منافسات رابطة الدوري الأدرياتيكي، الذي يحمل لقبه، والدوري الأوروبي (يوروليغ)، في ثالث مواسمه على الساحة الأوروبية.

ويخوض الفريق منافسات الموسم الجديد مدافعاً عن لقب الدوري الأدرياتيكي، إلى جانب مشاركته الثانية في بطولة اليوروليغ.

وأعلن النادي أيضاً طرح تذاكر الموسم، التي تتيح للجماهير حضور جميع مباريات الفريق على أرضه في البطولتين خلال الدور المنتظم.