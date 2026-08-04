4 نجوم من «البريميرليغ» يقودون مشروع «أرابيان فالكونز» في دوري الدرجة الثانية الإماراتي

أكد الموقع الرسمي لنادي «أرابيان فالكونز»، المشارك في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، أن منظومة النادي تضم أربعة أسماء سبق لها خوض تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، في خطوة تعكس طموحات النادي لبناء مشروع كروي يعتمد على خبرات كبيرة.

ويتقدم القائمة الإنجليزي جونجو شيلفي، المدير الفني للفريق، الذي خاض 278 مباراة في «البريميرليغ»، ومثل منتخب إنجلترا في ست مباريات دولية، كما لعب لأندية ليفربول ونيوكاسل يونايتد وسوانزي سيتي. وكان شيلفي قد انضم إلى الفريق لاعباً قبل أن يعلن اعتزاله ويتولى قيادة الجهاز الفني.

كما تضم منظومة النادي جيسون بانشون، رئيس عمليات كرة القدم والشريك في الملكية، الذي خاض 204 مباريات في «البريميرليغ»، سجل خلالها 24 هدفاً، واشتهر بمسيرته مع كريستال بالاس.

وعلى مستوى الفريق الأول، يبرز رافيل موريسون، قائد الفريق وخريج أكاديمية مانشستر يونايتد، والذي دافع أيضاً عن ألوان وست هام يونايتد ولاتسيو الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى، إلى جانب داني سيمبسون، لاعب الفريق ومدرب الأكاديمية، الذي شارك في 213 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج بلقب المسابقة مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016.

وأشار النادي إلى أن عناصر الإدارة والجهاز الفني والفريق تمتلك مجتمعة أكثر من 700 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مؤشر يعكس حجم الخبرات التي يستند إليها المشروع الرياضي للنادي.