الشارقة يحدد احتياجاته.. و10 صفقات لإعادة الفريق إلى منصات التتويج

علمت «الإمارات اليوم» أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة سيكتفي بإبرام 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق احتياجات الجهاز الفني، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم لاستكمال متطلبات الفريق استعداداً للموسم الجديد 2026 -2027.

وبحسب المعلومات، حسم النادي حتى الآن التعاقد مع 6 لاعبين، فيما باتت صفقتان أخريان قريبتين من الاكتمال، في إطار سعي شركة كرة القدم لإنهاء ملف التعاقدات في أسرع وقت، بما يمنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس فرصة تجهيز المجموعة الجديدة قبل انطلاق منافسات الموسم.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم ستتجه، عقب الانتهاء من تدعيم الفريق الأول، إلى دعم فريق تحت 23 عاماً بعدد من المواهب الواعدة، ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير قطاع المراحل السنية ورفد الفريق الأول بعناصر مؤهلة خلال السنوات المقبلة، امتداداً لنهج أثمر عن تصعيد عدد من اللاعبين في المواسم السابقة.