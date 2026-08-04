الوصل يطلق بطاقة موسمية باسم أسطورة النادي زهير بخيت

أعلن نادي الوصل عن تفاصيل باقات بطاقاته الموسمية للموسم الجديد، مقدماً أربع فئات مختلفة تستهدف شرائح متنوعة من جماهيره، بقيمة مالية تبدأ من 200 درهم وتصل إلى 6000 درهم، بينما شملت الباقات بطاقة تحمل اسم أسطورة النادي زهير بخيت، تقديراً لمسيرته مع «الإمبراطور»، ضمن استراتيجية تسويقية تهدف إلى تعزيز ارتباط الجماهير بتاريخ النادي وزيادة العوائد من تذاكر المباريات وتقديم مزايا تجارية مرتبطة بعلامة الوصل.

وذكر النادي عبر حسابه على منصة «إكس» أن بطاقة «الإمبراطور» تأتي في صدارة الفئات الأعلى سعراً بقيمة 6000 درهم، ضمن فئة كبار الشخصيات (VVIP)، وتشمل مجموعة من المزايا التجارية والخدمية، أبرزها موقف سيارة خاص، وخصم 30% على منتجات النادي، إضافة إلى الحصول على طقمين للفريق الأول مجاناً، إلى جانب خصومات تصل إلى 30% لدى مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المشاركة.

أما بطاقة «زعبيل» لفئة الشخصيات المهمة (VIP)، فتبلغ قيمتها 3500 درهم، وتوفر لحامليها موقف سيارة خاص وضيافة خاصة خلال المباريات، إلى جانب خصم 20% على منتجات النادي وطقم مجاني للفريق الأول، فضلاً عن خصومات تجارية تصل إلى 30%.

وتطرح إدارة النادي بطاقة «الفهود» ضمن فئة البريميوم بسعر 850 درهماً، مع دخول قاعة البريميوم وضيافة مجانية بين شوطي المباريات، إضافة إلى خصومات على منتجات النادي والمرافق التجارية المرتبطة به.

وفي الفئة الجماهيرية الأقل سعراً، يقدم الوصل بطاقة «زهير» بقيمة 200 درهم، مستفيداً من القيمة الرمزية لاسم أحد أبرز نجومه التاريخيين، بهدف توسيع قاعدة المشتركين من المشجعين، مع منح حامليها خصومات على منتجات النادي والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المشاركة.