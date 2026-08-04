«دبي البحري» يختتم المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، بعد أربعة أسابيع من التدريب والتأهيل العملي، في خطوة تعكس التزام النادي بإعداد جيل جديد من ممارسي رياضة الإبحار الشراعي الحديث، وتعزيز مكانة دبي مركزاً لتطوير الرياضات البحرية والأولمبية، وقال النادي في بيان صحافي أمس: «إن المخيم، الذي أُقيم على شاطئ بولغاري دبي خلال الفترة الماضية، شهد مشاركة واسعة من الأطفال والناشئين، ممَن راوحت أعمارهم بين ست سنوات وأقل من 15 عاماً، يُمثّلون جنسيات وثقافات متعددة، إذ خضعوا لبرنامج تدريبي متكامل، بإشراف كوادر تدريبية إماراتية متخصصة، تضمن الجوانب النظرية والتطبيقية إلى جانب اختبارات تقييمية مكثفة، تُوِّجت بمنح المشاركين الذين استوفوا متطلبات البرنامج شهادة المستوى الأول في رياضة الإبحار الشراعي الحديث»، وأضاف: «على مدار أربعة أسابيع، اكتسب المشاركون المهارات الأساسية في التعامل مع قوارب الإبحار الشراعي، والتعرّف إلى تجهيزاتها ومعدات السلامة، إضافة إلى تعلم مبادئ الإبحار، والتحكم بالقارب، والمناورة، وتغيير الاتجاهات، بما يسهم في بناء قاعدة فنية سليمة، تمهد لانتقالهم إلى المراحل المتقدمة، والمشاركة مستقبلاً في البطولات المحلية والدولية».