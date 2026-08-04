«ورشة المحترفين» تناقش مستجدات وتعديلات لوائح المسابقات

واصلت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، أمس، بفندق ريكسوس مارينا في أبوظبي، بحضور المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، مصعب المرزوقي، وممثلي شركات كرة القدم المحترفة، ومسؤولي المباريات، وممثلي مختلف الإدارات في الرابطة.

وقالت الرابطة، في بيان، إن فعاليات الورشة انطلقت بكلمة ألقاها المرزوقي رحب خلالها بالحضور في هذا الملتقى السنوي لاستعراض المستجدات، وتبادل المعرفة، والتأكد أن الجميع ينطلق برؤية واحدة واستعداد كامل.

وأضاف المرزوقي أن «البداية الحقيقة للموسم تكون مع الاستعدادات والتحضيرات الدقيقة، فكلما كان استعدادنا أفضل، فإن منافساتنا تكون أكثر جودة، وتجربة الأندية والجماهير والشركاء تكون أكثر تميّزاً».

وأوضح أن «رابطة المحترفين الإماراتية تؤمن بأن الاحتراف ليس محطة نصل إليها، بل رحلة تطوير مستمرة، تتطلب مواكبة أفضل الممارسات، والاستفادة من التجارب الناجحة، والعمل بروح الفريق الواحد».

وحرصت رابطة المحترفين الإماراتية على دعوة ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة في ورشة الموسم الرياضي الجديد، للاستفادة من الخبرات العالمية، حيث قدم مدير العمليات الرياضية في الاتحاد الآسيوي، شيتان كولكارني، عرضاً حول عمليات يوم المباراة، شمل الجوانب الفنية، والتنظيمية، والتسويقية، والإعلامية، والأمنية، والجماهيرية.

وقدّم رئيس الاحتراف في كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، دوجين سا، شرحاً مفصلاً حول تطوير الأندية، سلّط خلاله الضوء على أبرز المتطلبات في هذا الجانب، ونقاط القوة والتحديات التي قد تواجه الأندية المحترفة.

وتواصلت الورشة بتقديم شرح لمستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات، شملت التسويق والشؤون التجارية، والإعلام والإنتاج، والبث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي مع توصيات بمواصلة تضافر الجهود، لتقديم موسم جديد يحقق الأهداف المنشودة.

وتم على هامش الحدث، تكريم بعض ممثلي الأندية من مسؤولي تنظيم المباريات، تقديراً لجهودهم خلال الموسم الماضي، وتحفيزاً للمزيد من العطاء والتميّز.

وتختتم ورشة الموسم الرياضي 2026-2027 بمحور خاص بالتسويق سيتم خلاله عرض استراتيجية إشراك الجماهير، ونموذج الحوافز، والرعاية التجارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمكين الأندية، وفعاليات يوم المباراة، والمبادرات المجتمعية، بحضور ممثلي الإدارات المعنية في الأندية المحترفة.