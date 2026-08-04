كلباء يراهن على «العقل الفني الإسباني»

يراهن فريق كلباء على توجّه فني جديد في الموسم الرياضي 2026-2027، بعدما تعاقد مع المدرب الإسباني، فيكتور سانشيز، لقيادة الفريق الأول.

واختتم كلباء معسكره التدريبي، الذي أقامه في سلوفينيا، استعداداً لخوض منافسات دوري المحترفين، الذي تنطلق منافساته في 14 أغسطس الجاري، وسط تطلعات إلى ترجمة الاستعدادات الصيفية إلى نتائج إيجابية منذ الجولات الأولى، خصوصاً أن قرعة المسابقة وضعته أمام اختبارات قوية في مبارياته الثلاث الأولى أمام النصر والوصل ويونايتد.

وتبرز التعاقدات الجديدة كأحد أهم ملامح التغيير في كلباء، إذ ارتفع عدد اللاعبين البرازيليين في قائمة الفريق إلى ستة لاعبين، هم: جيليرمي بيرو، ونيتو، وأديسون سواريز، وأنطونيو جونيور، وكارلوس فينو، وكايو جيرمانو، إلى جانب التركي الأصل الألماني الجنسية كوراي غونتر، والمقيم المصري عبدالله الرفاعي.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، دعم كلباء صفوفه بالتعاقد مع مروان فهد، قادماً من شباب الأهلي والبطائح، إضافة إلى يوسف المهيري لاعب الوصل، في إطار مساعي الجهاز الفني والإدارة لبناء تشكيلة أكثر قدرة على المنافسة خلال الموسم الجديد.

وخاض الفريق مباراتين وديتين خلال معسكره، فاز في الأولى على السيلية القطري بنتيجة 5-1، وسجل أهداف كلباء خالد الدرمكي، ومحمد إبراهيم، والفرنسي سيكو ليغا، والصربي يوفيتش، والبرازيلي يوفيتش، فيما خسر المباراة الثانية أمام الفيصلي السعودي 1-2، وسجل هدف كلباء البرازيلي كارلوس.

ويأمل «نمور كلباء» أن ينعكس الاستقرار الفني والتغييرات التي طرأت على قائمة الفريق إيجاباً على نتائجه، خصوصاً على ملعبه، بعدما عانى الفريق خلال الموسم الماضي من عقدة عدم تحقيق الفوز أمام جماهيره، وهو ما يسعى إلى كسره في الموسم الجديد، وتحويل ملعبه إلى مصدر قوة وحصد للنقاط بدلاً من أن يكون أحد أسباب فقدانها.