فريق الإمارات للسيدات يواصل الصدارة في طواف فرنسا

حافظت بطلة فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية للسيدات، الإسبانية باولا بلاسي، على القميص الأبيض المخصص لمتصدر تصنيف أفضل متسابقة شابة، عقب ختام المرحلة الثانية من سباق طواف فرنسا للسيدات.

وامتدت المرحلة لمسافة 147.9 كيلومتراً بين مدينتَي إيغل السويسرية وجنيف، وشهدت إيقاعاً سريعاً منذ البداية، حيث نجحت المتسابقات في إحباط جميع محاولات الهروب، بما في ذلك المحاولة الأخيرة، ليتحدد الفوز عبر سباق السرعة الجماعي، الذي حسمته الهولندية لورينا ويبيس من فريق «إس دي ووركس - بروتايم» للمرة الثانية على التوالي.

وأنهت لاعبات فريق الإمارات المرحلة بأمان ضمن المجموعة الرئيسة، بينما جاءت البولندية دومينيكا فلودارتشيك في المركز الـ13 كأفضل متسابقة للفريق.

واستفادت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني من الثواني الإضافية، التي حصدتها خلال سباق السرعة المتوسط، لتتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب العام، بينما واصل فريق الإمارات تصدره لترتيب الفِرَق بعد نهاية المرحلة الثانية.