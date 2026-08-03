منتخب الجوجيتسو يضيف 14 ميدالية جديدة في بطولة العالم "أبوظبي 2026"

واصل نجوم المنتخب الإماراتي للجوجيتسو، تألقهم في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، مضيفين 14 ميدالية جديدة إلى رصيد المنتخب، بواقع ذهبيتين وفضيتين و10 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 16 عاماً، التي أقيمت اليوم الإثنين في «مبادلة أرينا» بأبوظبي.

وبهذه الحصيلة، ارتفع رصيد المنتخب في البطولة إلى 39 ميدالية، امتداداً للانطلاقة القوية التي حقق خلالها 25 ميدالية في اليومين الأول والثاني، بواقع 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 ميدالية في بطولة العالم لفئة تحت 21 عاماً.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أداءً اتسم بالثقة والنضج الفني منذ الأدوار التمهيدية، وأظهروا قدرة لافتة على إدارة اللحظات الحاسمة والتكيف مع أساليب المنافسين، ليترجموا جاهزيتهم إلى حضور قوي على منصات التتويج، ويؤكدوا أن منظومة الجوجيتسو الإماراتية تواصل رفد المنتخبات الوطنية بجيل واعد من المواهب القادرة على المنافسة عالمياً.

وتوج بالميداليتين الذهبيتين كل من سيف خالد في وزن تحت 52 كجم، وفهد الظاهري في وزن تحت 62 كجم. فيما أحرز الميداليتين الفضيتين كل من غياهيب الراشدي في وزن تحت 36 كجم، وسعيد القبيسي في وزن تحت 52 كجم.

وحصل على الميداليات البرونزية كل من: فاطمة آل علي في وزن تحت 36 كجم، ومثايل الحمادي في وزن تحت 40 كجم، ومريم محمد في وزن تحت 52 كجم، وعمر البلوشي في وزن تحت 40 كجم، وسعود البلوشي في وزن تحت 44 كجم، وأحمد الكتبي في وزن تحت 48 كجم، وأحمد سهيل أحمد في وزن تحت 56 كجم، وسعيد المحيربي في وزن تحت 62 كجم، ومايد الشامسي في وزن تحت 69 كجم، وآية البلوشي في وزن تحت 57 كجم.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة محمد سالم الظاهري أن النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات فئة تحت 16 عاماً تحمل دلالات تتجاوز حصيلة الميداليات، إذ تعكس متانة قاعدة المواهب الوطنية وفاعلية المسار المتكامل لإعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة بثقة في أكبر المحافل الرياضية.

وقال: «تمثل فئة تحت 16 عاماً إحدى الركائز الأساسية لمستقبل المنتخب الوطني، وما قدمه اللاعبون اليوم من نضج وانضباط وجرأة في النزالات يمنحنا ثقة كبيرة بالجيل المقبل. ونعتز بالميداليات التي أحرزوها، وبالروح القتالية والمسؤولية التي أظهروها أثناء تمثيل دولة الإمارات، وهي مؤشرات تؤكد أنهم يسيرون بخطى ثابتة في طريق صناعة الأبطال».

وأضاف: «كل منصة تتويج يصل إليها لاعبونا اليوم هي حصيلة مسار طويل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمتد عبر التدريب والإعداد والمنافسة، بدعم قيادتنا الرشيدة، وتكامل جهود الاتحاد والأندية والأكاديميات والأجهزة الفنية والأسر. ونثق بأن الخبرات التي يكتسبها اللاعبون في هذه البطولة ستشكل رصيداً مهماً لمسيرتهم، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة إنجازات الجوجيتسو الإماراتية».

من جانبه، قال رئيس اتحاد كازاخستان للجوجيتسو قوات ساجييف: «جئنا إلى بطولة العالم للجوجيتسو بوفد يضم 180 لاعباً ولاعبة، ما يجعلنا من بين أكبر الوفود المشاركة في البطولة، وأنا سعيد للغاية بالنتائج التي حققناها حتى الآن. كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على التنظيم المتميز، إذ يقدم نموذجاً عالمياً في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، ويسعدني جداً وجودي هنا».

وقال لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الذهبية فهد الظاهري: «أشعر بسعادة كبيرة بهذا الفوز، الذي جاء ثمرة استعداد جاد وجهد متواصل. أمارس الجوجيتسو منذ ثلاثة أعوام، وحققت خلالها تطوراً كبيراً بفضل الله، وكان لوالدتي دور أساسي في اختياري هذه الرياضة وتشجيعي على مواصلة مسيرتي فيها. وأتطلع إلى مواصلة العمل وتطوير مستواي، لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات في المحافل المقبلة».

وتتواصل منافسات البطولة غداً الثلاثاء بإقامة نزالات فئة تحت 18 عاماً، حيث يتطلع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني إلى البناء على نتائج الأيام الثلاثة الأولى، وإضافة مزيد من الميداليات إلى رصيد المنتخب.