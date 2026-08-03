بالم سيتي يتعاقد مع "العملاق ماريغا" استعداداً لدوري الدرجة الأولى الإماراتي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي بالم سيتي تعاقد مع المهاجم المالي العملاق موسى ماريغا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، في صفقة هجومية مميزة، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية وبدنية، إلى جانب خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والآسيوية.

ويبلغ ماريغا من العمر 35 عاماً، وسبق له الدفاع عن ألوان عدد من الأندية الكبيرة، أبرزها بورتو البرتغالي والهلال السعودي، إلى جانب الشارقة والدرعية السعودي، كما مثّل منتخب مالي.

وتألق المهاجم المالي خلال تجربته مع بورتو، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي عام 2021، حيث أسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، كما خاض تجربة مع الشارقة في الدوري الإماراتي.

ويتميز ماريغا بالقوة البدنية والسرعة، والقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتحرك خلف المدافعين، إلى جانب إجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية خلال الموسم المقبل.

وكان بالم سيتي قد تعاقد أخيراً مع المدافع الفرنسي كورت زوما، في صفقة أخرى تعكس طموحات النادي، وتمنحه مزيداً من القوة والخبرة في الخطين الدفاعي والهجومي، استعداداً لخوض موسم حافل في دوري الدرجة الأولى، وسط طموحات بالمنافسة على المراكز المتقدمة.