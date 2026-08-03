زلاتكو على أعتاب قيادة منتخب الإمارات.. والمدرسة الكرواتية تمتد إلى «الأبيض الأولمبي»

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بات على أعتاب تولي تدريب منتخب الإمارات لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2030، خلفاً للمدرب الروماني السابق أولاريو كوزمين، ليصبح ثالث مدرب كرواتي يتولى تدريب «الأبيض الإماراتي» بعد مواطنيه توميسلاف إيفيتش ويوري ستريشكو.

وتمتد المدرسة الكرواتية أيضاً لتشمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، الذي يُتوقع أن يقوده المدرب الكرواتي إيغور بيشكان، في إطار خطة متكاملة لاتحاد كرة القدم تهدف إلى توحيد المدرسة الفنية على صعيد المنتخبين الأول والأولمبي.

وتأتي خطوة اتحاد الكرة المرتقبة مع اقتراب مشاركة «الأبيض» في كأس الخليج الـ27، التي تستضيفها السعودية خلال سبتمبر المقبل، وكذلك المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، في السعودية أيضاً خلال يناير المقبل.