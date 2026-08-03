خلال بطولة العالم للفورمولا 1.. زوارق الإمارات تسيطر على قائمة «التوب 10»

تصدّرت الزوارق الإماراتية، الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة (F1H2O)، عقب ختام منافسات جائزة قيرغيزستان الكبرى، الجولة الثانية من البطولة، التي اختتمت أمس الأحد، على بحيرة إيسيك كول، بعدما تُوّج زورق "فيكتوري 1" بلقب الجولة، وذلك بعد فوز فريق الشارقة بلقب الجولة الافتتاحية وجائزة سردينيا الكبرى، التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية، يونيو الماضي.

وعزز سائقو الزوارق الإماراتية حضورهم في صدارة ترتيب السائقين، محتلين 7 مراكز ضمن قائمة العشر الأوائل في البطولة، حيث واصل سائق فريق الفيكتوري، الأميركي شون تورينتي، تصدّره للترتيب العام برصيد 40 نقطة، فيما جاء سائق فريق الشارقة، السويدي ستيفان أراند، في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

واحتل سائق فريق ستروموي ريسينج، البولندي بارتيك مارشاليك، المركز الثالث برصيد 32 نقطة، تلاه سائق فريق أبوظبي، السويدي جوناس أندرسون، في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وتقاسم المركز الخامس كل من سائق فريق الشارقة، البريطاني جرانت تراسك، وسائق فريق أبوظبي، السويدي إريك ستارك، برصيد 30 نقطة لكل منهما، فيما جاءت سائقة فريق ستروموي ريسينج، النرويجية ماريت ستروموي، في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وحل سائق فريق الفيكتوري، السويدي أليك ويكستروم، في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، يليه سائق فريق راسينج، البريطاني بن جيلف، في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بينما تقاسم المركز العاشر كل من سائق فريق الشارقة، البريطاني رستي وايت، وسائق فريق كومباراتو ريسينج، الإيطالي ألبرتو كومباراتو، برصيد 17 نقطة لكل منهما.

وعلى صعيد الترتيب العام للفرق احتلت زوارق الإمارات الثلاث المراكز الأولى في البطولة حتى الآن، حيث حل فريق أبوظبي أولاً برصيد 61 نقطة، والفيكتوري ثانياً برصيد 60 نقطة، والشارقة ثالثاً بـ53 نقطة.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات البطولة في أكتوبر المقبل، بإقامة الجولة الثالثة جائزة شنغهاي الكبرى.