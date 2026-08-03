بابا إيلو يسير على خطى لابا.. وثنائية واعدة مع كاكو تلوح في هجوم العين

قدّم مهاجم فريق العين، الكاميروني بابا إيلو، أوراق اعتماده مبكراً بتسجيله في المباراة الودية الثالثة على التوالي، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف من إجمالي تسعة أحرزها الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في معسكره الخارجي، استعداداً للموسم الجديد.

وواصل بابا إيلو حضوره الهجومي اللافت، أمس، بعدما أنقذ العين من الخسارة أمام الدرعية السعودي، وسجل هدف التعادل 1-1 إثر ثنائية مميزة مع صانع الألعاب، الدولي البارغوياني أليخاندرو كاكو، في لقطة تمنح جماهير «البنفسجي» مؤشرات مبكرة على إمكانية تشكل شراكة هجومية مؤثرة بين اللاعبين خلال الموسم المقبل.

وكان بابا إيلو قد أعلن عن نفسه بقوة في ظهوره الأول، عندما قاد العين للفوز على فريق أمل الدورة المغربي 6-0، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) قبل أن يواصل التسجيل في الودية الثانية مع إلتشي الإسباني، التي انتهت بالتعادل 2-2، ثم عاد ليهز الشباك أمام الدرعية، مؤكداً امتلاكه حساً تهديفياً لافتاً في بداية تجربته مع الفريق.

ويأتي تألق المهاجم الكاميروني ليمنح الجهاز الفني وجماهير العين جرعة إضافية من التفاؤل، خصوصاً بعد رحيل لابا كودجو الذي كان أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي، ويأمل «الزعيم» أن يكون بابا إيلو امتداداً لسلسلة المهاجمين الأفارقة الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخ الفريق، وفي مقدمتهم لابا كودجو والغاني أسامواه جيان.

ويسير المهاجم الشاب البالغ 21 عاماً، بخطوات ثابتة على الطريق الذي مهده سلفه التوغولي لابا كودجو، الهداف التاريخي للعين في دوري المحترفين، والذي غادر النادي بعدما ترك إرثاً تهديفياً كبيراً بلغ 142 هدفاً بقميص «الزعيم».

ومع اقتراب انطلاق الموسم تبدو الصورة الهجومية للعين أكثر إشراقاً، في انتظار اكتمال الانسجام بين عناصر الخط الأمامي، وتحديداً بين بابا إيلو وكاكو، ليكون «الزعيم» أمام سلاح هجومي جديد قادر على منح جماهيره كثيراً من اللحظات السعيدة.

وبينما تبدو المؤشرات الهجومية مطمئنة، بعدما سجل العين تسعة أهداف في مبارياته الودية الثلاث، فإن التحضيرات تتيح للجهاز الفني فرصة مواصلة العمل على الجانب الدفاعي، خصوصاً أن الفريق استقبل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.