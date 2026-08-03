الإمارات تحصد 9 ميداليات في البطولة العربية للشطرنج

أحرز المنتخب الوطني تسع ميداليات في منافسات الشطرنج الخاطف، بالبطولة العربية للشباب والناشئين، المقامة حالياً في القاهرة، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات، وحققت اللاعبة عنود عيسى ذهبية تحت 18 عاماً، وراشد حسين الحمادي ذهبية تحت 14 عاماً المفتوحة، ومريم خليفة القبيسي ذهبية تحت 12 عاماً.

وحصدت اللاعبة حفصة عيسى فضية تحت 10 أعوام، والريم عيسى فضية تحت ثمانية أعوام، بينما جاءت الميداليات البرونزية لكل من شمة خلفان تحت 16 عاماً، وأحمد يونس تحت 14 عاماً المفتوحة، وآمنة صقر تحت 14 عاماً للإناث، ومحمد المعيني تحت 10 أعوام المفتوحة.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الشطرنج رئيس البعثة، عبدالله الحمادي، أن قاعدة الشطرنج الإماراتي تواصل التطور، كما أن برامج الإعداد التي نفذها الاتحاد بالتعاون مع الأندية، حققت ثمارها على المستوى العربي، مشيراً إلى أن ما تحقق يعد دافعاً كبيراً لمواصلة العمل نحو إنجازات جديدة في البطولات المقبلة.