الجزيرة يعرض 12 مليون دولار لضم «نجم المكسيك في المونديال»

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع لاعب وسط كروز أزول، المكسيكي إيريك ليرا، في صفقة قد تصبح من أبرز انتقالات دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما قدم النادي عرضاً مالياً كبيراً للحصول على خدمات اللاعب الدولي.

وقالت صحيفة «ميديو تييمبو»: «إن الجزيرة قدم عرضاً رسمياً لكروز أزول بقيمة تصل إلى 12 مليون دولار، موزعة بين مبلغ ثابت وحوافز مرتبطة بأداء اللاعب»، بينما أشارت صحيفة «كلارو» إلى أن قيمة العرض تبلغ 10 ملايين دولار، إضافة إلى الضرائب. وأضافت «ميديو تييمبو» أن كروز أزول واللاعب لم يحسما موقفهما النهائي من العرض حتى الآن، إذ لايزال المقترح قيد الدراسة، خصوصاً في ظل ارتفاع القيمة السوقية لليرا، بعد مشاركته مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2026، ووجود اهتمام من أندية أوروبية بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة قدم للاعب، البالغ 26 عاماً، عرضاً مالياً ضخماً، يتضمن عقداً لمدة أربعة أعوام، مقابل راتب سنوي يصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يمثل ضعف راتبه الحالي تقريباً، وفقاً للتقارير المكسيكية.

ويعد إيريك ليرا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في كرة القدم المكسيكية خلال السنوات الماضية، إذ يشغل مركز لاعب الارتكاز، ويتميز بقدرته على افتكاك الكرة، ودقة التمرير، والقراءة التكتيكية، ما جعله عنصراً أساسياً في تشكيلة كروز أزول والمنتخب المكسيكي.

وبدأ ليرا مسيرته مع نادي بوماس أونام، قبل انتقاله إلى كروز أزول عام 2022، ليصبح سريعاً أحد ركائز الفريق، ويثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المكسيكي.

ويمتلك اللاعب خبرة دولية مع منتخب المكسيك، بعدما أصبح من الخيارات الأساسية للجهاز الفني خلال السنوات الأخيرة، مستفيداً من قدرته على اللعب في مركز الوسط الدفاعي، وصناعة التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

وشكلت مشاركته في كأس العالم 2026 محطة مهمة في مسيرته، بعدما عزز حضوره على الساحة العالمية، ورفع قيمته السوقية بفضل أدائه في خط الوسط، وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، ما جذب اهتمام أندية خارج المكسيك.

وتزامن ارتفاع أسهم ليرا مع الأداء القوي الذي قدمه مع كروز أزول، إذ أسهم في منح الفريق توازناً كبيراً في وسط الملعب، وأصبح من الأسماء التي تحظى بمتابعة كشافي الأندية الأوروبية.

ويمثل اهتمام الجزيرة باللاعب امتداداً لسياسة النادي في استقطاب عناصر دولية ذات قيمة فنية وتسويقية، لاسيما اللاعبين الذين يمتلكون حضوراً مع منتخبات بلادهم وقابلية للنمو التجاري.

وفي حال إتمام الصفقة، فستكون من أبرز صفقات انتقال اللاعبين المكسيكيين إلى دوري أدنوك للمحترفين، كما ستمنح الجزيرة لاعباً يمتلك خبرة دولية في مركز حيوي، بينما سيحصل كروز أزول على عائد مالي كبير مقابل التخلي عن أحد أبرز لاعبيه.

• كروز أزول واللاعب لم يحسما موقفهما النهائي.. والعرض لايزال قيد الدراسة.

• عرض الجزيرة يتضمن عقداً لمدة 4 أعوام، مقابل راتب سنوي يصل إلى 3 ملايين دولار.