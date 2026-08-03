«أبيض السلة» يبدأ معسكر صربيا بـ 15 لاعباً

كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، عن القائمة النهائية لمنتخب الإمارات، التي تضم 15 لاعباً، وتغادر اليوم إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي، يستمر حتى 21 أغسطس الجاري، استعداداً لخوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، المقررة في دبي خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس الجاري.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «اختتم المنتخب تجمعه الداخلي في دبي، الذي ضم 20 لاعباً، قبل اعتماد القائمة النهائية التي ستغادر إلى صربيا لإقامة المعسكر الخارجي، وتضم: قيس عمر وعمر العامري وحامد عبداللطيف من شباب الأهلي، ومحمد أسد وأحمد عبداللطيف وخالد خليفة من الشارقة، ومامادو ندياي وحسن عبدالله وحمد عاشور وحمد البلوشي من النصر، وسيف حامد وعبدالعزيز خليفة وراشد أيمن من الوصل، وجاسم محمد وراشد ناصر من البطائح».

وأضاف: «شارك 20 لاعباً في التجمع الداخلي، الذي انطلق في 13 يونيو الماضي، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمعسكر الخارجي، الذي يتضمن أربع مباريات ودية، نتطلع من خلالها إلى الوصول للجاهزية المطلوبة على المستويين البدني والفني، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، قبل العودة إلى دبي لخوض النافذة الأولى من التصفيات».

وقال: «راعينا أن يتدرج مستوى المنافسة في المباريات الودية، وأن يحاكي برنامجها الزمني جدول مباريات النافذة الأولى في دبي، إذ سيخوض المنتخب ثلاث مباريات متتالية، ثم يحصل على يوم راحة، قبل خوض المباراة الرابعة، وهو السيناريو نفسه الذي سيواجهه في التصفيات، حيث يلتقي منتخب نيبال في 26 أغسطس، ثم الكويت والبحرين في اليومين التاليين، قبل يوم راحة، ويختتم مبارياته في 30 أغسطس بمواجهة منتخب عُمان».

وعن غياب صانع ألعاب نادي الشارقة والمنتخب الوطني، ديماركو ديكيرسون، عن البعثة المغادرة إلى صربيا، قال النقبي: «لم يلتحق ديماركو بفترة الإعداد الماضية بسبب ظروف خاصة في الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن ينضم إلى بعثة المنتخب في صربيا، حيث سيخضع لبرنامج إعداد بدني خاص في المرحلة الأولى، قبل المشاركة في المباريات الودية».

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب منتخبات الكويت، ونيبال، والبحرين، وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات كازاخستان، وفلسطين، وسريلانكا، والمالديف، وقيرغيزستان.