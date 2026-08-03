مسفر: 6 مؤشرات تبشر بموسم استثنائي.. والعين وشباب الأهلي الأقرب للقب

قال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر، إن هناك ستة مؤشرات فنية تجعل منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2026-2027 استثنائية، متوقعاً أن يشهد الموسم منافسة قوية على اللقب، مع ترشيحه العين وشباب الأهلي كأبرز المرشحين للتتويج.

وأوضح مسفر لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز هذه المؤشرات تتمثل في دعم عدد من الأندية صفوفها بنخبة من أفضل اللاعبين المحليين والأجانب، إلى جانب التحضيرات المبكرة وخوض مباريات ودية قوية خلال المعسكرات الخارجية استعداداً للموسم الجديد، فضلاً عن توقع عودة أندية كبيرة إلى دائرة المنافسة، مثل الشارقة والوصل والجزيرة والوحدة والنصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على قوة البطولة.

وأضاف أن حالة الاستقرار التي تعيشها بعض الأندية، خصوصاً على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبين، تمثل عاملاً مهماً، مشيراً إلى أن العين حافظ على مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي قاده لإحراز لقب الدوري في الموسم الماضي، كما لم يُجرِ تغييرات كبيرة في تشكيلته، وهو ما يمنحه أفضلية فنية.

وأكد أن وجود مدربين من مدارس تدريبية متنوعة يتمتعون بخبرات كبيرة، إلى جانب زيادة جودة اللاعبين الأجانب والمقيمين المتوقع مشاركتهم ضمن التشكيلة الأساسية، سيرفعان المستوى الفني للمسابقة.

ورداً على سؤال حول أبرز المرشحين للفوز باللقب، قال مسفر: «العين وشباب الأهلي هما الأقرب للمنافسة على الدوري، نظراً إلى ما يمتلكه الفريقان من جودة فنية، فالعين يتمتع بأعلى درجات الاستقرار الفني، بينما عزز شباب الأهلي جهازه الفني بالتعاقد مع المدرب البرازيلي أندريه جارديم خلفاً للبرتغالي باولو سوزا».

وأضاف: «أغلب أندية دوري المحترفين دعمت صفوفها بشكل مميز بلاعبين جدد، وأصبحت التعاقدات تعتمد على النوعية أكثر من العدد، وهو ما سينعكس إيجاباً على المستوى الفني للمسابقة. وأعتقد أيضاً أن يونايتد وحتا الصاعدين حديثاً، سيكونان منافسين قويين بعدما أبرما صفقات مع لاعبين يتمتعون بجودة فنية عالية».

وتنطلق منافسات دوري المحترفين، الذي يضم 14 فريقاً، في 14 أغسطس الجاري، بعدما توِّج العين بلقب الموسم الماضي، بينما حل شباب الأهلي وصيفاً.

وشهدت فترة الإعداد استمرار عدد من الأندية مع مدربيها، أبرزها العين مع الصربي فلاديمير إيفيتش، والوصل مع البرتغالي روي فيتوريا، والشارقة مع البرتغالي جوزيه مورايس، وبني ياس مع الروماني دانييل إيسايلا، ويونايتد مع الإيطالي أندريا بيرلو، بينما تعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي أندريه جارديم، والجزيرة مع الروماني أولاريو كوزمين، والوحدة مع البرازيلي باولو شاموسكا، والنصر مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وكلباء مع الإسباني فيكتور سانشيز، وخورفكان مع الإماراتي عبدالمجيد النمر، والظفرة مع الكرواتي ألين هورفات، وحتا مع الصربي ألكسندر إيليش.

وأشار مسفر إلى أن توقعات الموسم الماضي كانت تشير إلى منافسة خمسة أو ستة فرق على اللقب، إلا أن الصراع انحصر في نهاية المطاف بين العين وشباب الأهلي، قبل أن يحسم العين البطولة لمصلحته.

وتابع: «أتوقع عودة الشارقة بقوة بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم هداف الدوري في الموسم الماضي، المهاجم التوغولي لابا كودجو، إضافة إلى الوصل والجزيرة والوحدة والنصر».

وعن انتقال المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، إلى تدريب الجزيرة، قال مسفر: «أي نادٍ يتولى كوزمين تدريبه يحرص على تلبية احتياجاته الفنية، وهذا أحد أهم أسرار نجاحه مع الفرق التي أشرف عليها».

واختتم حديثه بتأكيد أن الموسم الجديد سيشهد تحدياً كبيراً للأندية الإماراتية، في ظل مشاركة سبعة أندية في البطولات الآسيوية والخليجية، وهي العين وشباب الأهلي والوصل والجزيرة، والوحدة والنصر وعجمان، معرباً عن أمله أن تنافس بقوة على الألقاب الخارجية.

المؤشرات الفنية الستة

1. التحضيرات المبكرة وخوض مباريات ودية قوية خلال المعسكرات الخارجية.

2. التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب ذوي جودة فنية عالية.

3. ارتفاع جودة اللاعبين الأجانب والمقيمين المشاركين في التشكيلة الأساسية.

4. وجود مدربين أصحاب خبرة وكفاءة من مدارس تدريبية متنوعة.

5. عودة أندية كبيرة للمنافسة أبرزها الشارقة والوصل والجزيرة والوحدة والنصر.

6. الاستقرار الفني والإداري في عدد من الأندية، خصوصاً على مستوى الأجهزة الفنية واللاعبين.