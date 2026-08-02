6 زوارق إماراتية تتصدر انطلاقة جائزة قيرغيزستان الكبرى اليوم

تصدرت ستة زوارق إماراتية مراكز الانطلاق الأولى في السباق الرئيس لجائزة قيرغيزستان الكبرى، ثانية جولات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، الذي ينطلق اليوم في بحيرة إيسيك كول.

وعرفت التجارب التأهيلية الرسمية التي أقيمت أمس، والتي تحدد مراكز الانطلاق، سيطرة الفرق الإماراتية، بعدما تصدر زورق أبوظبي 5 بقيادة جوناس أندرسون الترتيب، مسجلاً أسرع لفة بزمن 48.778 ثانية، وذلك وسط حضور قوي من ثنائي فريق الفيكتوري، بتواجد شون تورينتي في المركز الثاني بزمن 49.517 ثانية، وزميله أليك ويكستروم ثالثاً بزمن 49.743 ثانية، فيما جاء إريك ستارك من فريق أبوظبي في المركز الرابع بزمن 49.785 ثانية، واحتل ثنائي فريق الشارقة غرانت تراسك وستيفان أراند المركزين الخامس والسادس على التوالي، حيث حقق تراسك 49.978 ثانية، وأراند 50.047 ثانية.

وكان زورق فيكتوري رقم «1» بقيادة السائق شون تورينتي، قد حصد المركز الأول في سباق السرعة الثاني «السبرينت»، الذي أقيم أمس أيضاً.

ونجح تورينتي في إضافة 10 نقاط إلى رصيده، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 20 نقطة.

من جانبه، أكد مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي، أن النتائج التي حققها فريق الفيكتوري في منافسات أمس، تعكس الجاهزية الفنية العالية والعمل المتواصل الذي سبق هذه الجولة، مشيراً إلى أن احتلال زورقي الفريق المركزين الأول والثاني في سباق السرعة الثاني، إلى جانب التواجد في مقدمة شبكة الانطلاق للسباق الرئيس، يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف: «ندخل السباق الرئيس بثقة كبيرة، لكننا ندرك في الوقت ذاته أن المنافسة ستكون قوية حتى الأمتار الأخيرة، وهدفنا هو المحافظة على هذا الأداء المميز، وتحويله إلى نتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب بطولة العالم، ونثق بقدرات سائقينا والجهازين الفني والإداري على تحقيق أفضل النتائج، فيما يجب الإشادة بالمستويات التي قدمتها الفرق الإماراتية خلال المنافسات، وبما يؤكد القدرات والسمعة العالمية التي تتميز بها الرياضات البحرية الإماراتية».

ترتيب المراكز الـ 6 الأولى

1- جوناس أندرسون (فريق أبوظبي).

2- شون تورينتي (فريق فيكتوري).

3- أليك ويكستروم (فريق فيكتوري).

4- إريك ستارك (فريق أبوظبي).

5- غرانت تراسك (فريق الشارقة).

6- ستيفان أراند (فريق الشارقة).