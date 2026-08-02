الإمارات تنافس على المراكز الأولى في البطولة العربية للشطرنج

ينافس لاعبو ولاعبات الإمارات على المراكز الأولى في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، مع ختام منافسات الجولة الرابعة.

وتتواجد اللاعبتان عنود عيسى وموزة ناصر الشامسي في صدارة فئة تحت 18 عاماً، برصيد 3.5 نقاط، لكل لاعبة، كما عززت عهود عيسى حظوظها في المنافسة على المركز الأول برصيد 3 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن الصدارة.

وتابع اللاعب محمد يوسف العلي نتائجه المميزة تحت 18 عاماً رافعاً رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني متساوياً مع ثمانية لاعبين، وبفارق نقطة عن المتصدر، ليبقى ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على المراكز الأولى في الجولات الحاسمة.

وشهدت منافسات تحت 14 عاماً تألق اللاعب راشد حسين الحمادي بنتائج قوية رفعت رصيده إلى 3.5 نقاط، ليبتعد بفارق نصف نقطة عن المتصدر المصري فارس أحمد مصطفى.

وتقدمت الشقيقتان ميرة وآمنة صقر المري إلى المركز الثاني تحت 14 عاماً، برصيد 3 نقاط لكل لاعبة، مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

وفي منافسات تحت 12 عاماً، تابع اللاعب صقر خميس نتائجه الإيجابية، بعدما حصد 3 نقاط وضعته في المركز الثالث، واحتفظ بفرصة المنافسة على الصدارة، وجاءت حفصة عيسى في المركز الرابع لفئة تحت 10 أعوام برصيد 2.5 نقطة.

وحافظت اللاعبة نور راشد على حظوظها في المنافسة تحت 8 أعوام، بوجودها في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة من ثلاث جولات، وبفارق نصف نقطة عن الصدارة.