بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ تختتم اليوم بمشاركة 607 لاعبين

تختتم اليوم منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب، في مبادلة دوم - نادي الجزيرة بأبوظبي، التي انطلقت أول من أمس، بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بمشاركة واسعة بلغت 607 لاعبين ولاعبة يمثلون 51 نادياً، توزعوا على 96 فئة وزنية، وتنافسوا في 4 أساليب مختلفة من رياضة الكيك بوكسينغ.

من جهته، قال مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ فهد العبدولي: «تعكس الأرقام المشاركة في هذه البطولة، من حيث عدد اللاعبين والأندية والفئات الوزنية، النمو المستمر الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينغ في الدولة، وحرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين الشباب».

وتتواصل منافسات البطولة وفق الجدول المعتمد، على أن يشهد اليوم الختامي اليوم (الأحد) مشاركة مميزة تضم 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، امتداداً لمسيرة الشراكة والبرامج المستمرة التي تجمع اتحاد اللعبة بمختلف شركائه على مستوى الدولة.

وفي هذا السياق، أضاف العبدولي: «تُمثل مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم في اليوم الختامي محطة مهمة تعكس التزام الاتحاد بترسيخ قيم الشمول والتنوّع، ودعم برامج التعاون المشترك مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يعزز حضور رياضة الكيك بوكسينغ كرياضة تجمع الجميع».