«دبي لأصحاب الهمم» يختتم «صيفنا يترك أثراً»

اختتم نادي «دبي لأصحاب الهمم» أول من أمس، فعاليات نشاطه الصيفي الذي أقيم تحت شعار «صيفنا يترك أثراً»، بمشاركة 250 منتسباً و40 مؤسسة حكومية وخاصة، إلى جانب 150 متطوعاً، وذلك على مدار 50 يوماً.

ونظم النادي بمناسبة ختام النشاط الصيفي حفلاً خاصاً، شهد تقديم 23 عضواً من أعضاء النادي فقرة كورال بعنوان «حمدنا الله حمدناه»، عبروا خلالها عن معاني الحمد لله على نعمه، والاعتزاز بدولة الإمارات، والولاء للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، فوزية البلوشي، خلال كلمتها في الحفل، أن النسخة العاشرة من النشاط الصيفي حققت أهدافها في توفير بيئة مثالية وصديقة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى التفاعل الإيجابي الكبير من المشاركين مع البرامج والفعاليات التي نظمها النادي. وقالت: «شهد النشاط تنظيم 120 فعالية و42 رحلة، رسم خلالها أصحاب الهمم أجمل لوحات الإرادة، وكانوا عنواناً للتميز، بما جسد شغفهم الكبير في استثمار طاقاتهم والانطلاق نحو آفاق جديدة».

وأشارت فوزية البلوشي إلى أن «صيفنا يترك أثراً» أصبح حكاية نجاح وقصص إلهام، مؤكدة أن أحلام أصحاب الهمم تعزز الأمل، وأن طموحاتهم تسهم في صناعة المستقبل.