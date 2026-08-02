هجوم العين يتألق.. والدفاع يبحث عن مزيد من الصلابة

يخوض فريق العين ثالثة مبارياته الودية ضمن برنامجه التحضيري في معسكره الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، عندما يواجه فريق الدرعية السعودي اليوم، في تجربة ينتظر أن تشكل محطة جديدة لاختبار مدى تطور الجاهزية الفنية والبدنية، مع التركيز على تحسين التوازن الدفاعي، وتقليل المساحات بين الخطوط، ورفع سرعة وجودة التحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية.

وتكتسب مواجهة الدرعية أهمية إضافية في برنامج الإعداد، كونها تأتي بعد مرحلتين مختلفتين من التحضير، الأولى ركزت بصورة أكبر على رفع المعدل البدني وبناء النسق العام، فيما بدأت الثانية بمنح الجهاز الفني مؤشرات أوضح حول الشكل التكتيكي للفريق، ومدى الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة، وقدرة اللاعبين على تنفيذ الأفكار داخل الملعب.

وتتزامن المباراة مع التدرج في مستوى قوة المنافسين، ما يفرض على المدرب إيفيتش التركيز بصورة أكبر على جودة الأداء، وسرعة تنفيذ التعليمات، والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات، خصوصاً بالنسبة إلى اللاعبين الجدد الذين مازالوا في مرحلة التعرف إلى متطلبات الفريق وأسلوبه.

ومن الناحية الفنية، توفر المباراة فرصة للجهاز الفني لتقييم أكثر من جانب في وقت واحد، بداية من توزيع دقائق اللعب بين العناصر الأساسية والبدلاء، وصولاً إلى قياس الانسجام بين الخطوط، خصوصاً بعد انضمام الثنائي الدولي، الباراغوياني أليخاندرو كاكو والمصري رامي ربيعة، إلى التحضيرات، عقب غيابهما عن الجزء الأول من المعسكر، بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس العالم.

وكان الفوز الكبير على أمل الدورة المغربي بسداسية نظيفة، خلال الجزء الأول من المعسكر الخارجي في المغرب، قد منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن الفاعلية الهجومية والقدرة على استثمار السيطرة وصناعة الفرص، غير أن التعادل 2-2 أمام إلتشي الإسباني في التجربة الثانية كشف عن جوانب تحتاج إلى مزيد من العمل، خصوصاً على مستوى التوازن الدفاعي، والتعامل مع المساحات، والتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية.

ومن المنتظر أن تمثل مواجهة الدرعية حلقة مهمة في سلسلة المباريات المتدرجة التي وضعها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد، قبل الانتقال إلى اختبارات أكثر قوة، إذ يلتقي «الزعيم» مع تولوز الفرنسي الأربعاء المقبل، ثم يختتم برنامجه الإعدادي بمواجهة أوساسونا الإسباني، السبت المقبل.