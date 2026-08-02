14 موهبة جديدة تطرق أبواب دوري المحترفين عبر بوابة «المقيم»

عززت أندية دوري المحترفين صفوفها خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بإبرام 14 صفقة جديدة مع مواهب شابة جرى قيدها ضمن فئة «اللاعب المقيم»، لتسجل ظهورها الأول في الدوري الإماراتي، في خطوة تؤكد استمرار اعتماد الأندية على هذه الفئة باعتبارها خياراً استراتيجياً لبناء قاعدة مستقبلية من اللاعبين، إلى جانب الاستفادة منها استثمارياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على خدمة الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.

وأكدت التجارب السابقة نجاح عدد من لاعبي هذه الفئة في شق طريقهم نحو النجومية، سواء عبر تمثيل المنتخبات الوطنية، أو من خلال استثمار تجربتهم في الدوري الإماراتي للانتقال إلى مستويات احترافية أعلى في الملاعب العالمية.

وترصد «الإمارات اليوم»، وفقاً لما أعلنته أندية دوري المحترفين عبر منصاتها الرسمية، أبرز الصفقات الجديدة ضمن فئة «اللاعب المقيم».

الوحدة الأكثر نشاطاً

اتجهت ثمانية أندية في دوري المحترفين إلى التعاقد مع لاعبين جدد ضمن فئة «المقيم»، كان أبرزها الوحدة، الذي أبرم ثلاث صفقات، بدأها بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي إشر أغبينوني (20 عاماً) في صفقة انتقال حر، قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي.

وأتبع «العنابي» ذلك بالتعاقد مع الظهير الفنزويلي ريني ريفاس (23 عاماً) بعقد يمتد حتى عام 2029، قادماً من التعاون السعودي، قبل أن يعزز مركز حراسة المرمى بضم الباراغوياني فاكوندو إنسفران (20 عاماً) القادم من أولمبيا الباراغوياني.

صفقات نوعية للعين

واصلت شركة العين لكرة القدم استثمارها في فئة «اللاعب المقيم»، بعدما عززت خطها الهجومي بالتعاقد مع الكاميروني بابا بيلو إيلو (21 عاماً) قادماً من نهضة بركان المغربي، في صفقة أثبت اللاعب خلالها سريعاً قدراته التهديفية، بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» في ظهوره الأول بقميص «الزعيم» خلال المباراة الودية أمام أمل الدروة المغربي، التي انتهت بفوز العين بستة أهداف دون ردّ، قبل أن يواصل تألقه بتسجيل هدف جديد في مرمى إلتشي الإسباني، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2).

كما دعم العين خطه الدفاعي بالتعاقد مع المدافع الصربي الشاب جورج سكوكو (23 عاماً)، في صفقة انتقال حر قادماً من جافور ماتيس إيفانيتسا، أحد أندية الدوري الصربي الممتاز.

صفقتان للنصر

أبرم النصر صفقتين جديدتين ضمن فئة «المقيم»، الأولى بالتعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ويسلي ديلغادو (22 عاماً) بعقد يمتد حتى عام 2029، بعد تجربة احترافية مع الفتح السعودي، شارك خلالها في 19 مباراة أساسياً، خاض فيها أكثر من 1500 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

كما واصل «العميد» اعتماده على المدرسة البرازيلية، بالتعاقد مع جواو موريرا (22 عاماً) قادماً من ساو باولو بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بعدما تدرج في أكاديمية النادي، وخاض تجربة إعارة سابقة مع بورتو البرتغالي.

إسباني ومغربي يدعمان حتا

واصل حتا، العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبرم 11 صفقة، من بينها صفقتان ضمن فئة «المقيم».

وتعاقد «الإعصار» مع الإسباني بابلو سانشيز (23 عاماً) في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع رايو فاليكانو الإسباني، ويتميز بمهاراته في الاختراق واللعب في مركز الجناح الأيمن.

كما ضم المدافع المغربي سعيد فريد (21 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من الرجاء الرياضي، ويُعد أحد خريجي أكاديمية النادي المغربي، بعدما تدرج في مختلف فئاته السنية حتى الفريق الرديف.

الظفرة يتجه إلى المدرستين التونسية والبرازيلية

ركز الظفرة في تعاقداته ضمن فئة «المقيم» على تدعيم خطي الوسط والهجوم، فتعاقد مع التونسي آدم بن فجرية (23 عاماً)، من المواهب الصاعدة في الكرة التونسية، والذي تدرج في الفئات السنية لنادي النجم الساحلي، قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف.

كما استعار المهاجم البرازيلي أريلسون سامبابو جالفاو (21 عاماً) لمدة موسم واحد من سبورت كلوب تورينسي البرازيلي، بعد أن خاض تجارب احترافية في أوروبا، إضافة إلى تجربته في الموسم الماضي مع ضمك السعودي على سبيل الإعارة.

صفقة لكل من الشارقة وعجمان وبني ياس

اكتفت أندية الشارقة وعجمان وبني ياس بإبرام صفقة واحدة لكل منها ضمن فئة «المقيم»، وجميعها جاءت لتدعيم خط الوسط.

وأعلن الشارقة تعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي أغنير مورا (21 عاماً) بعقد يمتد لموسمين، قادماً من فلومينينسي البرازيلي.

وسار عجمان على النهج ذاته بالتعاقد مع البرازيلي فيكتور هوغو (20 عاماً)، القادم من التعاون السعودي، والذي يجيد اللعب كلاعب ارتكاز وصانع ألعاب.

في المقابل، اختار بني ياس المدرسة التركية بالتعاقد مع بوراك إنشي (23 عاماً) في صفقة انتقال حر، قادماً من الأخدود السعودي، ويتميز بقدرته على اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، إلى جانب سرعته في تنفيذ الهجمات المرتدة.

الصفقات الـ14 ضمن فئة «اللاعب المقيم»

. الإنجليزي إشر أغبينوني (20 عاماً) – الوحدة.

. الفنزويلي ريني ريفاس (23 عاماً) – الوحدة.

. الباراغوياني فاكوندو إنسفران (20 عاماً) – الوحدة.

. الكاميروني بابا بيلو إيلو (21 عاماً) – العين.

. الصربي جورج سكوكو (23 عاماً) – العين.

. لاعب الرأس الأخضر ويسلي ديلغادو (22 عاماً) – النصر.

. البرازيلي جواو موريرا (22 عاماً) – النصر.

. الإسباني بابلو سانشيز (23 عاماً) – حتا.

. المغربي سعيد فريد (21 عاماً) – حتا.

. البرازيلي أريلسون سامبابو جالفاو (21 عاماً) – الظفرة.

. التونسي آدم بن فجرية (23 عاماً) – الظفرة.

. البرازيلي أغنير مورا (21 عاماً) – الشارقة.

. البرازيلي فيكتور هوغو (20 عاماً) – عجمان.

. التركي بوراك إنشي (23 عاماً) – بني ياس.