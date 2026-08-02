علي ثاني: الشارقة يملك أدوات العودة.. ولابا يحتاج إلى من يصنع له الفرص

أكد اللاعب المونديالي السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق بنادي الشارقة، علي ثاني، أن فريق الشارقة يملك فرصة كبيرة للعودة إلى منصات التتويج خلال الموسم الجديد، في ظل توافر العديد من العوامل التي تساعده على تحقيق أهدافه، خصوصاً بعد التطورات التي شهدها الفريق أخيراً، وفي مقدمتها التعاقد مع هداف دوري المحترفين في الموسم الماضي، ومهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو.

ووصف علي ثاني صفقة انتقال لابا كودجو إلى الشارقة بأنها «إضافة كبيرة» للفريق، مشيراً إلى أن المهاجم التوغولي يملك القدرات التي تؤهله لمواصلة تسجيل الأهداف، بشرط توفير العناصر التي تساعده داخل الملعب.

وكشف أنهم حاولوا خلال فترة عملهم السابقة في نادي الشارقة التعاقد مع لابا كودجو أكثر من مرة، إلا أن محاولاتهم اصطدمت برفض نادي العين، موضحاً أن العين كان يدرك قيمة اللاعب وإمكاناته.

وشدد على أهمية تركيز الشارقة على المنافسة في دوري المحترفين، والاستفادة من انشغال سبعة فرق بالمشاركات الخارجية الآسيوية والخليجية، وهي: العين وشباب الأهلي والوصل والوحدة والجزيرة والنصر وعجمان، مؤكداً أن المشاركات الخارجية عادة ما تؤثر في جاهزية الفرق الكبيرة على مستوى المسابقات المحلية.

وقال علي ثاني لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة لا يملك مشاركة خارجية في الموسم المقبل، ولذلك عليه التركيز بشكل أكبر على البطولات المحلية، خصوصاً بطولة الدوري، كما أن انشغال بعض المنافسين بالمشاركات الخارجية يمنح الفريق فرصة للمنافسة بقوة، لأنه سيكون متفرغاً للاستحقاقات المحلية».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما الفريق، فالهدف هو رؤية الشارقة يعود مجدداً إلى البطولات ومنصات التتويج».

ويعد علي ثاني، الملقب بـ«رجل الثواني الأخيرة»، نظراً لشهرته بتسجيل الأهداف الحاسمة في اللحظات الأخيرة، أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية، حيث شارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وسجل الهدف التاريخي للإمارات في البطولة أمام يوغوسلافيا، من ضربة رأسية مميزة في المباراة التي انتهت بفوز يوغوسلافيا 4-1.

خطوة مهمة

وحول صفقة انتقال مهاجم العين السابق لابا كودجو إلى الشارقة، قال علي ثاني: «كان ينقص الشارقة وجود لاعب هداف مثل لابا كودجو، والتعاقد معه يمثل خطوة مهمة، كما أن الأدوات التي تساعد الفريق باتت موجودة، لكن هناك بعض الجوانب الفنية التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهاز الفني».

وأضاف: «خلال فترة وجودنا في الإدارة السابقة، حاولنا أكثر من مرة التعاقد مع لابا، لكن نادي العين كان يرفض ذلك، فهو يعرف إمكانات اللاعب جيداً، ونحن أيضاً ندرك قيمته، فهو مهاجم هداف، ولا غبار على قدراته الفنية».

وتابع: «لابا لاعب يحب استثمار الكرات العرضية، ولذلك يحتاج إلى وجود عناصر تساعده على الوصول إلى مرمى المنافسين، وأعتقد أنه قادر على تسجيل أكثر من 20 هدفاً في الدوري إذا توافرت له الظروف المناسبة».

وأشار علي ثاني إلى ضرورة أن يحدد الشارقة هدفه بوضوح في الموسم الجديد، والمتمثل في المنافسة على لقب الدوري، مشيداً بالخطوات التي تقوم بها شركة كرة القدم برئاسة إبراهيم صالح لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وأضاف: «من المهم أن تعمل الشركة على معالجة ملف التعاقدات، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة، فالإدارة الناجحة هي التي تعالج الأخطاء وتحول السلبيات إلى نقاط قوة».

تصحيح الأخطاء

وحول توقعاته للفريق في الموسم الجديد بعد التعاقد مع خمسة لاعبين جدد، أكد علي ثاني أن العمل الإداري الناجح يظهر من خلال القدرة على تصحيح الأخطاء.

وقال: «لا يوجد عمل يخلو من الأخطاء أو السلبيات، لكن الإدارة الناجحة هي التي تتعامل معها بالشكل الصحيح، وتستجيب للملاحظات التي تصب في مصلحة الفريق والنادي».

وأشار إلى أن الشارقة توج بلقب الدوري آخر مرة في موسم 2018-2019، عندما كان يترأس شركة كرة القدم بالنادي الحارس الدولي السابق محسن مصبح، وكان عبدالعزيز العنبري مدرباً للفريق، فيما تولى عبدالعزيز محمد مهمة مشرف الفريق.

بيرو يستحق الفرصة

وتساءل علي ثاني عن قرار إعارة اللاعب البرازيلي جويلهيرم بيرو إلى نادي كلباء، مؤكداً أن اللاعب يملك إمكانات فنية جيدة، إضافة إلى صغر سنه، وكونه مقيداً ضمن فئة «اللاعب المقيم».

وقال: «بيرو لاعب يملك إمكانات جيدة، وبعض التعاقدات التي أبرمها الفريق ليست بحجم قدراته، مع كامل الاحترام لجميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم».