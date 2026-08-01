منتخب الإمارات للجوجيتسو يحصد 12 ميدالية في افتتاح منافسات كأس العالم

افتتح منتخب الإمارات للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، منافسات اليوم الأول لكأس العالم تحت 14 عاماً وفئة الأساتذة، في "مبادلة أرينا"، بحصيلة بلغت 12 ميدالية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و8 برونزيات.

جاءت هذه النتائج بعد سلسلة من النزالات القوية شهدت ثقة عالية وشخصية تنافسية مميزة لمنتخبنا الوطني، بما يعكس جودة برامج التدريب والإعداد التي سبقت البطولة، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، وسط أجواء حماسية وحضور واسع من الأسر والجماهير.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والتي تتواصل حتى 9 أغسطس الجاري، وتشهد خلال الأيام المقبلة نزالات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار، بينما تقام غداً منافسات فئة تحت 21 عاماً، بمشاركة المزيد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني.

وشهدت الترتيبات التنظيمية للبطولة انسيابية عالية باحترافية مميزة، ابتداءً من استقبال الوفود وتنقلاتها، ووصولها إلى مبادلة أرينا، ومن ثم إقامة النزالات ومراسم التتويج وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وجمع اليوم الافتتاحي بين حماس المواهب الواعدة والخبرات الكبيرة للاعبي فئة الأساتذة، وشهد نزالات قوية وتقارباً في المستويات، بمهارات فنية متقدمة وقدرة على قراءة مجريات النزالات والمحافظة على التركيز في اللحظات الحاسمة.

على صعيد متصل تم الكشف عن تفاصيل الرحلات للاعبين واللاعبات والوفود خلال فترة البطولة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتشمل زيارة متحف زايد الوطني، واللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، بما يتيح لهم التعرف إلى أبرز المعالم الثقافية والسياحية في العاصمة.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة محمد سالم الظاهري، إن انطلاقة البطولة جاءت بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، سواء من حيث جودة النزالات أو الحضور الدولي والتنظيم، ومنح تنوع المشاركين وتفاعل الجمهور اليوم الافتتاحي زخماً كبيراً، يمهد لتسعة أيام حافلة بالمنافسات القوية واللحظات المميزة.

وأضاف: "حمل اليوم الافتتاحي صورة مميزة لرياضة الجوجيتسو، إذ جمع بين طموح اللاعبين الصغار وخبرات فئة الأساتذة وقدم لاعبو تحت 14 عاماً صورة مشرفة عن مستقبل هذه الرياضة بما أظهروه من مهارة وثقة وانضباط، فيما أكدت منافسات الأساتذة أن الشغف بالجوجيتسو والتطور فيه لا يرتبطان بمرحلة عمرية محددة".

وأشاد الظاهري بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ميداليات اليوم الأول تمثل بداية إيجابية، وأن الخبرات المكتسبة من مواجهة لاعبين من مختلف دول العالم ستدعم تطورهم خلال المرحلة المقبلة.

بدورها أكدت رحيمة البلوشي، والدة هند الهاشمي، لاعبة المنتخب الوطني التي تنافس في فئة تحت 14 عاماً، أن هند بدأت ممارسة الجوجيتسو في سن الرابعة، وكان الانضمام إلى المنتخب الوطني حلماً يرافقها منذ سنوات، واليوم نراه يتحقق بتمثيلها دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، وفخورة بما حققته ابنتي حتى الآن، وبالأثر الجميل الذي تركته هذه الرياضة في شخصيتها، وأدعو أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة الجوجيتسو، فهي ليست مجرد هواية، بل نمط حياة.

ووصف آلان دو ناسيمنتو المتوّج بذهبية فئة الأساتذة وزن تحت 85 كجم، الفوز بأنه قيمة استثنائية كبيرة له، لأن التتويج في أبوظبي وبين نخبة لاعبي العالم يمنح الإنجاز مذاقاً مختلفاً، موضحا أنه دخل المنافسات بهدف واضح، واعتمد على التركيز والخبرة وحسن إدارة اللحظات الحاسمة، لأن منصة التتويج لا تختصر نزالاً واحداً، بل تتوج عملاً طويلاً وشغفاً متجدداً، و الفوز يمنحه دافعاً أكبر لمواصلة المنافسة وتحقيق المزيد.