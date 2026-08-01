بطولة العالم للجوجيتسو 2026 تنطلق في أبوظبي بمنافسات تحت 14 عاماً والأساتذة

انطلقت بطولة العالم للجوجيتسو 2026 اليوم السبت في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، مع منافسات كأس العالم تحت 14 عاماً وفئة الأساتذة، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، وسط أجواء حماسية وحضور واسع من الأسر والجماهير.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والتي تتواصل حتى 9 أغسطس، وتشهد خلال الأيام المقبلة منافسات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار.

وسارت الترتيبات التنظيمية للبطولة بانسيابية كاملة، بدءاً من استقبال الوفود وتنقلاتها ووصولها إلى مبادلة أرينا، ووصولاً إلى إقامة النزالات ومراسم التتويج وفق البرنامج الزمني المعتمد. وعكست الحركة النشطة في أروقة الصالة والتفاعل الواسع في المدرجات حيوية أبوظبي وجاهزيتها المتواصلة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية وتوفير تجربة متكاملة للمشاركين والزوار.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رحلات للاعبين والوفود خلال فترة البطولة، تشمل زيارة متحف زايد الوطني، واللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، بما يتيح لهم التعرف إلى أبرز المعالم الثقافية والسياحية في العاصمة، والاستمتاع بتجربة تجمع بين المنافسة الرياضية واكتشاف الإمارة.

وجمع اليوم الافتتاحي بين حماس المواهب الواعدة وخبرات لاعبي فئة الأساتذة، وشهد نزالات قوية وتقارباً في المستويات. وأظهر المشاركون مهارات فنية متقدمة وقدرة على قراءة مجريات النزالات والمحافظة على التركيز في اللحظات الحاسمة.

وأنهى منتخب الإمارات، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، منافسات اليوم الافتتاحي بحصيلة بلغت 12 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و8 ميداليات برونزية.