صحيفة تركية: الجزيرة يتوصل إلى اتفاق لشراء اللاعب صالح أوغلو

توصل نادي الجزيرة إلى اتفاق مع طرابزون سبور التركي للتعاقد مع المدافع الشاب صالح مالك أوغلو، في صفقة تبلغ قيمتها 4.2 مليون يورو ما يقارب 17 مليون درهم شاملة الحوافز والمكافآت، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» أن النادي الإماراتي توصل أيضاً إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً حول عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، فيما تبقى فقط استكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك أوغلو يتجه إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة لإتمام الفحوصات الطبية وإجراءات الانتقال، بعدما حسم الجزيرة الاتفاق مع طرابزون سبور واللاعب، في خطوة تستهدف تعزيز الخط الخلفي للفريق بلاعب شاب يمتلك إمكانات مستقبلية.