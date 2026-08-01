ياسر مطر: إسماعيل لم ينل التقدير الذي يستحقه بعد الاعتزال

أعرب لاعب منتخب الإمارات السابق ياسر مطر عن استغرابه من عدم تقدير مسيرة شقيقه إسماعيل مطر بالشكل الذي يليق بما قدمه، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم، مؤكداً أن عدم إقامة مباراة أو حفل اعتزال له يعد أمراً غريباً، في ظل مسيرته الطويلة وإنجازاته الكبيرة.

وقال ياسر مطر، خلال ظهوره في بودكاست «بين النقاط»، إن إسماعيل مطر كان يستحق تقديراً أكبر مما حصل عليه حتى الآن، مشيراً إلى أنه أمضى نحو 30 عاماً من عمره في خدمة كرة القدم.

وأضاف أن إسماعيل قدم الكثير لكرة الإمارات ولنادي الوحدة، وكان من الواجب تكريمه بصورة تليق بما قدمه طوال مشواره، تقديراً لعطائه وإسهاماته الكبيرة.

وأشار إلى أن الاستفادة من خبرات إسماعيل مطر يجب ألا تتوقف عند اعتزاله، موضحاً أنه من الممكن الاستعانة به في تطوير أكاديميات كرة القدم، سواء في نادي الوحدة أو على مستوى كرة الإمارات بشكل عام، لما يمتلكه من خبرة طويلة وتجربة ثرية يمكن أن تسهم في إعداد الأجيال القادمة.