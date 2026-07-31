منتخب الشباب يستعد لتصفيات آسيا بمعسكر في أبوظبي

دشن المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، تجمعاً داخلياً في العاصمة، أبوظبي، خلال الفترة من 29 الجاري إلى العاشر من أغسطس. ‘

ويمثل هذا المعسكر المحطة قبل الأخيرة في برنامج إعداد أبيض الشباب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة التي تستضيفها تايلاند في الفترة من 29 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبلين.

ويُعد هذا المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادة الهولندي بيتر فان دير فين، الذي تولى مهمة تدريب أبيض الشباب مؤخراً، ويتطلع إلى الوقوف على مستويات اللاعبين، وتعزيز الانسجام، وتطبيق بعض الأفكار الفنية التي تتناسب مع قدرات اللاعبين المشاركين في المعسكر.

وضمت القائمة الموسّعة للمنتخب 41 لاعباً هم: سلطان مهند عبدالعزيز، محمد ناصر البستكي، حمدان محمد الحمادي، جوشوا بنتلي (حراس مرمى) سلطان مبارك العمري، عبدالرحمن وليد العواني، أحمد إكرامي محمد، غانم أحمد الراشدي، بطي خميس الجنيبي، سهيل النوبي مال الله، سلطان قاسم النعيمي، سالم عصام ياقوت، إبراهيم يوسف الجسمي، عبدالله عيسى بالعبد، محمد راشد حميد، قيس أحمد الصفدي، جوانس وايمر (دفاع)، لورنزوا جونزاليس، عبدالله راشد عبدالله، عمار عصام أحمد، محمد عبدالسلام الجنيبي، محمد ناصر الجعري، يزن الدبعي، محمد ناصر العبيدلي، محمد أحمد الفلاسي، عبدالله مناد، محمد علي محمد، جابريل الخوري (وسط)، هزاع فيصل بن ماضي، علي عدنان قريشي، إلياس ساجنا، حمد فهد الظنحاني، مايد عادل خميس، محمد جمال باني، مامادو ديالو، مبارك طارق البلوشي، سلطان صالح السعدي ، جايدن أديتيبا ، محمود بدر ، عبدالله حاتم ، يانيك مولر (هجوم).

وشهد تدريبات اليوم الأول لمعسكر المنتخب، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. عبد المحسن فهد الدوسري.