المهرة «وردة» تدافع عن لقب «ليلي لانغتري ستيكس»

تعود المهرة «وردة» المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب أوين بوروز، إلى مضمار «غودوود» البريطاني، للدفاع عن لقبها في سباق «ليلي لانغتري ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 2800 متر عشبي، ويجري اليوم في الشوط الثالث والرئيس، في ختام مهرجان «غلوريوس غودوود» المقام منذ الثلاثاء الماضي، وتضمن 38 من أقوى الأشواط، تنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وتتسلح «وردة» في مهمة الدفاع عن اللقب، بخبراتها التراكمية على مضمار «غودوود» بعد أن حققت على المضمار بتضاريسه المتموجة انتصارين بارزين، ما يعطيها أفضلية نسبية في التحكم بخصائص السباق، وهو ما أظهرته في نسخة العام الماضي لسباق «ليلي لانغتري ستيكس» والذي حسمته بالأمتار الأخيرة، بعد منافسة قوية مع المهرة الإيرلندية «دانييل».

وتسجل المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، مشاركتها الثانية في الموسم الحالي، بعد أن حلت نهاية مايو الماضي وصيفة في سباق «بيتواي ليستر بيغوت» للفئة الثالثة «جروب3» الذي جرى على مضمار «كارلايل» البريطاني، وإنما لمسافة اقتصرت على 2200 متر عشبي.

وتواجه «وردة» في مهمة الدفاع عن اللقب، تحدي تسعة من خيرة مهرات وأفراس مسافات التحمل، يبرز منهن الفرس الإيرلندية «سانتوريني ستار» بإشراف المدرب الخبير وليام هاغاس، والتي استهلت موسمها الحالي بانتصارٍ في سباق للفئة الثانية بتتويجها مايو الماضي بلقب «جوكي كلوب ستيكس» الذي أقيم ضمن اليوم الافتتاحي من مهرجان الـ«غينيز» الإنجليزي على مضمار «نيوماركت».

كما تدخل دائرة المنافسة على اللقب الفرس «كونسينت» المنحدرة من نسل الفحل الشهير «غاليليو»، والتي تضم في مسيرتها تحت إشراف المدرب البريطاني الخبير مارك بريسكو، انتصاراً على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزها أكتوبر الماضي بلقب سباق «بري دي روياليوم» الذي جرى على مضمار «لونغشام» الفرنسي العريق.

«العاصي» يطلب ثلاثية تاريخية في «غلوريوس ستيكس»

يطلب الجواد «العاصي» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، حصد إنجازٍ تاريخي غير مسبوق، بالفوز للمرة الثالثة على التوالي في سباق «غلوريوس ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2400 متر عشبي، ويجري اليوم في ثاني أشواط اليوم الختامي لمهرجان «غلوريوس غودوود».

ونجح العاصي في نسخة العام الماضي في معادلة رقمٍ قياسي صمد 43 عاماً، وحصد الثنائية على التوالي، معادلاً إنجاز الجواد البريطاني الأسطوري «كابستان» الذي دخل التاريخ كأول جواد يحقق لقب سباق «غلوريوس ستيكس» في نسختي 1981 و1982.

ويتجه «العاصي» إلى «غودوود» على خلفية الفوز مطلع يوليو الماضي بلقب سباق «تشارلي وود ستيكس» لخيول فئة «القوائم»، وجرى على مضمار «بيفرلي» البريطاني.