مونديال الجوجيتسو ينطلق اليوم بمشاركة نخبة نجوم العالم

تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للجوجيتسو 2026، وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، بـ«مبادلة أرينا» في أبوظبي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بمشاركة نخبة اللاعبين والمنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ويحمل اليوم الافتتاحي طابعاً مميزاً يجمع منافسات كأس العالم تحت 14 عاماً ومنافسات فئة الأساتذة، على بساط واحد، بين جيل صاعد يبدأ خطواته الأولى على الساحة الدولية، ولاعبين يمتلكون رصيداً طويلاً من الخبرة والتجارب التنافسية.

وستتواصل منافسات البطولة حتى التاسع من أغسطس، في برنامج حافل بالنزالات التي تجمع أجيالاً متعددة من لاعبي الجوجيتسو، وتضع أمام الجمهور خلال تسعة أيام صورة شاملة عن حاضر الرياضة ومستقبلها.