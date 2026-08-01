3 انتصارات و10 أهداف حصيلة معسكر الشارقة

اختتم الشارقة معسكره الخارجي في سلوفينيا، الذي استمر منذ التاسع من الشهر الماضي، وخاض خلاله خمس مباريات ودية، في إطار استعداداته للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة الظفرة 15 أغسطس الجاري.

ويمثل المعسكر الخارجي فرصة مهمة للجهاز الفني للفريق الشرقاوي للتعرف إلى اللاعبين عن قرب، خصوصاً العناصر الجديدة التي انضمت إلى صفوف الشارقة أخيراً خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي شهدت تعاقد النادي مع خمسة لاعبين جدد لدعم الفريق في الموسم الجديد.

وحصد الشارقة خلال مبارياته الودية الخمس ثلاثة انتصارات، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد، وسجل الفريق 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

وتقاسم تسجيل أهداف الشارقة كل من البرازيلي جوليمار جونيور (4 أهداف)، وعثمان كامارا وكايو لوكاس (هدفان لكل منهما)، فيما سجل كل من إيغور كورنادو وخالد الظنحاني هدفاً واحداً.

وفاز الشارقة على بيلتنسي السلوفيني (4-0)، وأبها السعودي (2-1)، والسيلية القطري (2-1)، وتعادل مع الغرافة القطري (1-1)، فيما خسر أمام باتشكا توبولا الصربي (1-2).

واختتم الشارقة مبارياته الودية بالتعادل مع الغرافة القطري (1-1) في مباراة شهدت مشاركة المهاجم التوغولي لابا كودجو ضمن التشكيلة الأساسية، بعدما انتقل إليه أخيراً قادماً من نادي العين بعقد يمتد لموسمين.

تجربة قوية

وشهدت مباراة الغرافة، التي مثلت اختباراً قوياً للفريق، إشراك الجهاز الفني تشكيلة أساسية ضمت الحارس عادل الحوسني، وفي خط الدفاع مارو كاتينيتش، وخالد الظنحاني، وديني بورغيس، ولياندرو، وفي خط الوسط تشارلز بيكل، وإيغور كورنادو، ولوان بيريرا، وفي خط الهجوم كايو لوكاس، وجوليمار، ولابا كودجو.

وجرّب مدرب الفريق، البرتغالي خوسيه مورايس، خلال المباريات الودية الخمس، عدداً كبيراً من اللاعبين، بهدف الاستقرار على التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها الفريق منافسات الموسم الجديد، والاستفادة من الدروس التي خرج بها من الموسم الماضي، الذي ودع فيه جميع البطولات المحلية، باستثناء فوزه بكأس السوبر الإماراتي، إلى جانب تتويجه بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري.

وشهدت صفوف الشارقة بعض التغييرات، بعدما ضم أخيراً الخماسي لابا كودجو، ولاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيليين جوليمار جونيور وآغنير مورا، والمدافع الكونغولي تشارلز بيكل.

وفي المقابل، أعار النادي كلاً من ماجد سرور، والبرازيلي بيرو، وهارون إبراهيم إلى أندية أخرى، كما أنهى بالتراضي عقد اللاعب خالد باوز، الذي غادر الفريق بعد مسيرة استمرت نحو ست سنوات.

ومن المتوقع أن يواصل الفريق إعداده على ملعبه في الشارقة، عقب عودته من المعسكر الخارجي في سلوفينيا.

الحمادي: الشارقة سيكون بين أول 4 فرق في الدوري

أكد المحلل الرياضي عادل محمد الحمادي، أن معسكر الفريق الخارجي هذا الموسم تميز بإبرام إدارة النادي تعاقداتها مع خمسة لاعبين أجانب قبل انطلاق المعسكر، واصفاً ذلك بأنه كان أمراً ضرورياً للإعداد الجيد للفريق، والوصول إلى التشكيلة المناسبة، خصوصاً في ظل الاستفادة الفنية من المباريات الودية التي خاضها الفريق وحقق خلالها نتائج إيجابية. وشدد على أن جميع المؤشرات تدل على استفادة الشارقة فنياً من فترة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكداً أن الفريق سيكون منافساً قوياً، وسيكون ضمن الفرق الأربعة الأولى في الدوري. وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «من المؤشرات الإيجابية أيضاً استمرار المدرب البرتغالي خوسيه مورايس مع الفريق للموسم الثاني على التوالي». وأشار الحمادي إلى أنه يأمل أن يتمكن مدرب الفريق، مع نهاية المعسكر الخارجي، من توظيف العناصر المتوافرة لديه بالشكل الأمثل، والوصول إلى التشكيلة المناسبة، واصفاً الموسم المقبل بأنه سيكون صعباً في ظل استعداد معظم الفرق المنافسة بصورة جيدة. وأضاف: «من المؤشرات الإيجابية أيضاً تعاقد الفريق مع هداف الدوري في الموسم الماضي، لابا كودجو، واستمرار إيغور كورنادو، ومع كل هذه المؤشرات سيكون الشارقة، على أقل تقدير، ضمن الأربعة الكبار المنافسين على لقب الدوري».

. 5 نجوم ضمهم الشارقة لصفوفه: لابا كودجو وديني بورغيس وجوليمار جونيور وآغنير مورا وتشارلز بيكل.