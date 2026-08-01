فاطمة الظاهري.. مهندسة طيران وحكمة مصارعة بدرجة «امتياز»

اختارت الإماراتية فاطمة خميس الظاهري (35 عاماً) خوض تجربة التحكيم في منافسات المصارعة النسوية، واضعةً أمامها هدفاً واضحاً يتمثّل في الحصول على الشارة الدولية، وتمثيل الدولة حكمةً في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، إلى جانب تطوير مسيرتها في تحكيم رياضة المواي تاي والمشاركة في البطولات الدولية.

وقالت الظاهري لـ«الإمارات اليوم»، إن دخولها مجال التحكيم في المصارعة جاء بعد تعرفها إلى هذه الرياضة، ولاحظت الحاجة إلى وجود حكمات مواطنات في المنافسات النسوية، وهو ما شجعها على خوض التجربة، بدعم من عدد من المختصين في رياضة المصارعة، وفي مقدمتهم خبير المصارعة شعبان السيد، إضافة إلى زملائها الحكام في رياضة المواي تاي.

وتعمل الظاهري مهندسةً في مجال هندسة الطيران، وتحمل درجة البكالوريوس في الإلكترونيات من كليات التقنية العليا في العين، وترى أن الجمع بين العمل والرياضة أسهم في صقل شخصيتها، وأن الرياضة تمنحها مزيداً من الثقة والانضباط والقدرة على التطوّر المستمر.

وأضافت الظاهري: «التحقت بدورة إعداد الحكمات، وتمكنت من اجتيازها بتقدير (امتياز)، وخطوتي المقبلة تتمثّل في إدارة منافسات الموسم الجديد التي ينظمها اتحاد المصارعة، تمهيداً للحصول على الشارة الدولية».

وأوضحت: «طموحي لا يقتصر على التحكيم في المصارعة، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز إمكاناتي كحكمة في رياضة المواي تاي، والمشاركة في البطولات القارية والدولية، وأحرص على الاستمرار في حضور الدورات وورش العمل والبرامج التطويرية التي تسهم في رفع كفاءتي الفنية ومواكبة أحدث القوانين والأنظمة التحكيمية».

وأضافت الظاهري: «الرياضة تُمثل جزءاً أساسياً من حياتي، إذ أمارس المواي تاي لاعبةً وحكمةً في نادي (هير فايت) النسوي منذ عام، بعدما انضممت إليه بهدف تعزيز الثقة بالنفس وتعلم مهارات الدفاع عن النفس، إلى جانب المحافظة على لياقتي البدنية من خلال ممارسة الجري ورفع الأثقال».

وتابعت: «أحرزت الميدالية الفضية في بطولة الإمارات للماسترز في رياضة المواي تاي، كما حققت نتائج مميزة في سباقات الجري لمسافة خمسة كيلومترات، بحصولي على ميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية في بطولات محلية نظمتها جهات مجتمعية».