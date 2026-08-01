6 ملايين دولار شرط الزمالك لبيع بيزيرا إلى شباب الأهلي

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن نادي شباب الأهلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع لاعب الزمالك المصري، البرازيلي خوان بيزيرا، خلال فترة الانتقالات الحالية، تمهيداً لقيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، مشيرة إلى أن «الأبيض» اشترط الحصول على ستة ملايين دولار للموافقة على بيع أفضل لاعب في الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

وقالت صحيفة «المصري اليوم» إن اهتمام شباب الأهلي باللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، يأتي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الزمالك في الموسم الماضي، حيث فرض نفسه كأحد العناصر المؤثرة في الفريق، كما اختير ضمن تشكيلة الموسم وفقاً لتقييمات موقع «سوفاسكور».

وأوضحت: «حدد الزمالك مبلغ ستة ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب في ظل ارتباطه بعقد مع النادي، إلا أن المفاوضات قد تشهد تطورات خلال الفترة المقبلة مع رغبة شباب الأهلي في تعزيز خياراته الهجومية بلاعب يمتلك مواصفات فنية مميزة».

وشارك بيزيرا في 23 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع خمسة أخرى، ليصبح ثالث أكثر الأجنحة صناعةً للأهداف في الدوري المصري، بحسب الإحصاءات، كما يمتلك القدرة على اللعب في مركزي الجناح وخط الوسط الهجومي.

وتابعت الصحيفة: «في الوقت نفسه يعيش خوان بيزيرا حالة من الغموض بشأن موعد عودته إلى الزمالك، إذ لايزال متواجداً في البرازيل، ولم يلتحق بمعسكر إعداد الفريق حتى الآن».

وأكملت: «في حال إتمام الصفقة سيكون خوان بيزيرا إضافة جديدة إلى قائمة شباب الأهلي من اللاعبين المقيمين، ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوفه بعناصر أجنبية شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية والمنافسة على البطولات المحلية والقارية».

وأشارت التقارير المصرية إلى أن أزمة اللاعب الحالية مع الزمالك لا ترتبط بمستحقاته المالية لدى الزمالك بعدما حصل على كامل مستحقاته من النادي خلال الفترة الماضية، وإنما تعود إلى وجود مستحقات متأخرة لمحاميه ووكيل أعماله، مرتبطة بصفقة انتقاله السابقة من نادي أوليكساندريا الأوكراني إلى الزمالك.

وأوضحت أن بيزيرا لم يرد على بعض اتصالات مسؤولي الزمالك خلال الفترة الأخيرة في محاولة للضغط من أجل إنهاء أزمة مستحقات وكيل أعماله ومحاميه، فيما أرسل النادي خطاباً رسمياً إلى اللاعب لإخطاره بموعد الحضور إلى القاهرة.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك، حسين السيد، في تصريحات صحافية، أنه يتولى متابعة الملف والعمل على حل الأزمة، إلى جانب السعي لإنهاء مستحقات وكيل اللاعب، في وقت يترقب فيه النادي المصري موقف اللاعب النهائي، وسط اهتمام شباب الأهلي بالحصول على خدماته.

. بيزيرا لايزال متواجداً في البرازيل ولم يلتحق بمعسكر إعداد الفريق حتى الآن.

. أزمة بيزيرا مع الزمالك سببها وجود مستحقات متأخرة لمحاميه ووكيل أعماله.