نجل أحمد سعيد: حالة والدي مستقرة

منصور السندي - دبي

أكد سعيد أحمد سعيد، نجل الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة والمنتخب الوطني أحمد سعيد، أن حالة والده تشهد تحسناً مستمراً، بعد خضوعه للعلاج إثر تعرضه أخيراً لحادث سير مع عدد من أفراد العائلة، نُقلوا على أثره إلى مستشفى راشد في دبي. وقال سعيد أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «والدي لايزال في المستشفى لتلقي العلاج الطبيعي، وسط اهتمام كبير من الكادر الطبي، وأطمئن الجميع بأن حالته مستقرة، وتشهد تحسناً مستمراً، فيما غادر بعض أفراد الأسرة المستشفى بعد الاطمئنان إلى أوضاعهم الصحية». وأشار سعيد أحمد سعيد إلى أن والده يتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة مستشفى راشد في دبي، وإلى المسؤولين في شرطة دبي، على الاهتمام الكبير بحالته الصحية.