العروبة يتعاقد مع الكاميروني بير كوندي استعداداً لدوري الدرجة الأولى

أعلن نادي العروبة تعاقده مع اللاعب الكاميروني بير كوندي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في خطوة تعكس رغبة النادي في تعزيز صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على شغل أكثر من مركز ويبلغ من العمر 30 سنة

ويجيد كوندي اللعب في عدة مراكز، من بينها الارتكاز واللعب على الجانبين، كما يتميز بقدرته على التسديد من مسافات بعيدة، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في التعامل مع المباريات.

وحقق اللاعب نجاحاً لافتاً خلال الموسمين الماضيين مع فريقي دبا الحصن وخورفكان، قبل أن ينتقل إلى العروبة لخوض تجربة جديدة مع الفريق.

ويكشف التعاقد عن حرص العروبة على بناء فريق قوي ومميز استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل، وتعزيز حظوظه في المنافسة ضمن دوري الدرجة الأولى