نجل أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: والدي لا يزال في المستشفى يتلقى العلاج الطبيعي.. وحالته مستقرة

أكد سعيد أحمد سعيد، نجل الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة والمنتخب الوطني والناقد الرياضي أحمد سعيد، أن حالة والده تشهد تحسناً مستمراً، بعد خضوعه للعلاج إثر تعرضه أخيراً لحادث سير مع عدد من أفراد العائلة، نُقلوا على إثره إلى مستشفى راشد في دبي.

وأشار إلى أن والده يخضع حالياً للعلاج الطبيعي، ويتلقى الرعاية والعناية الكاملتين، مؤكداً أن حالة والدته تتطلب الاستمرار في العلاج، فيما غادر بعض أفراد الأسرة المستشفى بعد الاطمئنان إلى أوضاعهم الصحية.

وقال سعيد أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «والدي لا يزال في المستشفى لتلقي العلاج الطبيعي، وسط اهتمام كبير من الكادر الطبي، وأطمئن الجميع بأن حالته مستقرة وتشهد تحسناً مستمراً».

وأشار سعيد أحمد سعيد إلى أن والده يتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة مستشفى راشد في دبي، وإلى المسؤولين في شرطة دبي، على الاهتمام الكبير بحالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له.