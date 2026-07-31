6 صفقات جديدة طبعت بصمتها مع أندية المحترفين في «الوديات» الخارجية

وضع ستة لاعبين بصمتهم الأولى مع أندية المحترفين، خلال التجارب الودية في المعسكرات الخارجية، يتقدمهم ثنائي العين، السنغالي بابا بيلو إيلو، واليوناني جورجيوس جياكوماكيس.

وتُشكّل المباريات الودية في المعسكرات محطة مهمة في بناء الفِرَق، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية منتصف أغسطس المقبل، في فترة تحضيرية تتجه أنظار الجماهير إلى الصفقات الجديدة والأسماء الواعدة الساعية إلى إثبات جدارتها.

«الإمارات اليوم»، ترصد مؤشرات الصفقات الجديدة التي نجحت في هز الشباك خلال التجارب الودية، استعداداً لانطلاق دوري المحترفين في موسمه الجديد 2026-2027، على النحو التالي.

إيلو يخلف كودجو في العين

لم يتأخر المهاجم الكاميروني الشاب، بابا بيلو إيلو (21 عاماً)، المنتقل حديثاً إلى العين قادماً من نهضة بركان المغربي، في الكشف عن موهبته التهديفية، مؤكداً أنه الصفقة التي يُعوّل عليها، لتعويض رحيل التوغولي لابا كودجو، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك أمل الدروة المغربي، في أول ظهور له بقميص «الزعيم»، قبل أن يعود ويسجل هدفاً آخر، الثلاثاء الماضي، في مباراة العين وإلتشي الإسباني، التي انتهت بالتعادل (2-2).

جورجيوس.. لمسة يونانية

أبرمت إدارة نادي العين واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع المهاجم اليوناني المخضرم، جورجيوس جياكوماكيس، قادماً من كروز أزول المكسيكي، وسرعان ما أكد اللاعب قيمته الفنية، بعدما سجل هدفاً في شباك فريق أمل الدروة المغربي خلال المعسكر الإعدادي، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً، الثلاثاء الماضي، في مرمى إلتشي، مواصلاً بدايته المميّزة مع «الزعيم».

جوليمار يشعل حماس جمهور «الملك»

أثبت البرازيلي جوليمار جونيور (25 عاماً)، القادم إلى دوري المحترفين من أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، أنه الإضافة الهجومية التي كان يبحث عنها الشارقة، بعدما صنع الفارق سريعاً إلى جانب نجوم الفريق، وقدّم أوراق اعتماده لجماهير «الملك» خلال المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، بتسجيله هدف الفوز على أبها السعودي (2-1)، قبل أن يعود ويهز الشباك مجدداً في الفوز الكبير على بيلتنسي السلوفيني برباعية نظيفة.

محمد عوض الله.. بداية «سماوية» من هولندا

أكد المهاجم الشاب، محمد عوض الله (23 عاماً)، أن رهان بني ياس عليه كان في محله، بعدما أظهر حيوية هجومية لافتة منذ ظهوره الأول بقميص «السماوي»، عقب انتقاله معاراً من العين لمدة موسم واحد، وسجل هدفاً في أولى المباريات الودية أمام أكاديمية إيغاليتي، التي انتهت بفوز بني ياس (3-1).

لياندرو.. انسجام تكتيكي بقميص «الإمبراطور»

ترك لاعب الوصل الجديد، لياندرو سابادسيو، المقيد ضمن فئة المقيمين، انطباعاً جيداً في ختام معسكر الفريق في هولندا، بعدما سجل هدف التعادل أمام التعاون السعودي (1-1)، في آخر التجارب الودية، مؤكداً انسجامه السريع مع أسلوب الفريق، ومستفيداً من خبراته السابقة مع شباب الأهلي وعجمان وكلباء.

كريس.. عاجي يزأر بقميص «العميد»

شهدت المباراة الودية الأخيرة للنصر، أول من أمس، الظهور التهديفي الأول للمهاجم العاجي، كريس بيديا، بعدما سجل الهدف الأول في الفوز على إن كي دوبرافا الكرواتي (4-0)، في ختام المعسكر الخارجي.

وجاء التعاقد مع كريس (30 عاماً) بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادماً من نادي يونيون برلين الألماني، ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم الصفوف بعناصر قادرة على المنافسة، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً إلى يونغ بويز السويسري، وقدّم مستويات مميّزة جعلته من أبرز مهاجمي الدوري السويسري.