خيول الإمارات تنافس في سباقَي «مضمار داكس» الفرنسي اليوم

تشارك خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، وخيول الأصايل، اليوم، في سباقَي «بري دجورمان»، و«بري ثاقف»، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في عمر ثلاث سنوات، بمضمار ضاحية داكس العشبي في فرنسا.

ويقام سباق «بري دجورمان» لمسافة 2100 متر، وجوائزه 20 ألف يورو، ومن أبرز المنافسين المهر «دواس» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

ويشهد سباق «بري ثاقف» للخيول العربية الأصيلة (مهرات فقط) عمر ثلاث سنوات لمسافة 2100 متر، وجوائزه 20 ألف يورو، منافسة على المراكز الأولى، وتشارك ياس لإدارة سباقات الخيل بالمهرة «دنيا»، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون، والمهرة «نبيهة»، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

كما تشارك في المنافسة المهرة «صالحة» بإشراف أوليفييه تريجودت، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، وتنافس خيول الأصايل فرنسا، بالمهرة «سافيلا» بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة مايكل فورست، بينما تبرز المهرة «نفيسة» لستيفان جازيل، بإشراف شارل جوردين، وقيادة أنطوان ويرل، للمنافسة على المراكز الأولى.