مروى الحمادي تشارك في بطولة العالم للشراع الحديث

تستعد البطلة الإماراتية، مروى الحمادي، للمشاركة في بطولة العالم لفئة «إلكا 4» للشراع الحديث، التي تستضيفها مدينة آرهوس الدنماركية، بدءاً من غد حتى 10 أغسطس المقبل.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد عبدالله العبيدلي، في بيان، أن «المشاركة في بطولة العالم تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، وتعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية».

وقال: «إن مشاركة مروى الحمادي في البطولة تجسد التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الشراع النسائية في الدولة، وتأتي في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى صقل مهارات اللاعبين واللاعبات، وإكسابهم مزيداً من الخبرات من خلال الاحتكاك بأبرز المدارس العالمية في رياضة الشراع الحديث».

من جهتها، أكدت مروى الحمادي جاهزيتها لخوض منافسات بطولة العالم، معربة عن تطلعها إلى تقديم صورة مشرفة عن الشراع الإماراتي خلال الحدث العالمي، وقالت: «إن المشاركة تمثل فرصة مهمة لاكتساب مزيد من الخبرات، وقياس مستواها الفني بمواجهة نخبة من أفضل لاعبات العالم».