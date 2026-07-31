«الفيكتوري» يُبحر على ارتفاع 1607 أمتار فوق سطح البحر

يتأهب فريق «الفيكتوري تيم» لخوض تحدٍّ جديد في بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة، من خلال المشاركة في جائزة قيرغيزستان الكبرى التي تستضيفها بحيرة إيسيك كول، في واحدة من أكثر جولات البطولة تميزاً من الناحيتين الفنية والجغرافية، إذ تقام المنافسات في البحيرة الواقعة على ارتفاع 1607 أمتار فوق سطح البحر.

وتنطلق جائزة قيرغيزستان الكبرى، اليوم، بحسب البرنامج الرسمي للجولة، بإجراءات التسجيل والفحص الفني تعقبهما التجارب الحرة، بينما تقام التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة غداً، قبل إسدال الستار على المنافسات بإقامة السباق الرئيس بعد غد، بمشاركة نخبة من أقوى الفرق في العالم.

ويمثل «الفيكتوري تيم» في هذه الجولة بطل العالم شون تورينتي، الذي يقود الزورق رقم (1)، إذ يدخل السائق الأميركي السباق بخبرته الكبيرة وسجله الحافل بالألقاب والانتصارات، متطلعاً إلى مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب العام، وتعزيز رصيد الفريق في البطولة.

كما يقود الزورق رقم (3) السائق الفنلندي أليك ويكستروم، أحد أبرز المواهب في بطولة العالم، ويسعى إلى استثمار المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم، وتحقيق نتيجة متقدمة تسهم في دعم مسيرة الفريق خلال الجولات المقبلة.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس بعثة الفريق في قيرغيزستان، خالد بن دسمال، أن الفريق أنهى جميع التحضيرات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن أفراد البعثة يعملون بروح الفريق الواحد من أجل الظهور بأفضل صورة في هذه الجولة المهمة، وتحقيق التعويض والعودة إلى منصات التتويج.

وقال: «ندرك أن سباق قيرغيزستان يحمل خصوصية مختلفة، سواء من حيث طبيعة المضمار أو الارتفاع الكبير عن سطح البحر، لكن (الفيكتوري تيم) يمتلك الخبرة والإمكانات التي تؤهله للتعامل مع مختلف الظروف، وثقتنا كبيرة بشون تورينتي وأليك ويكستروم».

وأضاف: «نسعى إلى مواصلة المنافسة على المراكز الأولى، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، بما يعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها «الفيكتوري تيم»، أحد أكثر الفِرَق نجاحاً في تاريخ بطولات العالم للرياضات البحرية، وقد جاءت بداية شون تورينتي مميزة، بعدما فاز بسباق السرعة وتصدر التجارب الرسمية في الجولة الأولى، قبل أن يواجه سوء الطالع إثر تعرّضه لحادث أدى إلى خروجه من السباق الرئيس، إلا أن الطموح كبير للتألق مجدداً في الجولة الثانية».