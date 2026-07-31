سالم العامري: 3 خطوات أمام الأندية لتجنب العقوبات الانضباطية في الموسم الجديد

قال رئيس لجنة الانضباط السابق في اتحاد كرة القدم، المستشار سالم بهيان العامري، إن هناك ثلاث خطوات يجب على الأندية اتباعها لتجنب العقوبات الانضباطية خلال الموسم الجديد 2026-2027، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تتمثل في الالتزام باللوائح المنظمة لمختلف مسابقات كرة القدم، والتحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن العصبية والاعتراضات غير المبررة على القرارات التحكيمية، لتفادي أي مخالفات، لاسيما أن لاعبي هذه الأندية يمثلون قدوة للاعبين الشباب الذين يتابعونهم، وكذلك للجمهور الذي يمثلونه.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «العقوبات الانضباطية بحق الأندية تهدف إلى الردع، ولذلك كلما تمكنت الأندية من تجنبها، كان ذلك أفضل لها».

واعتبر أن «تجنب الأندية العقوبات الانضباطية يعكس صورة إيجابية عن الدوري»، مشيراً إلى أن «لجنة الانضباط تصدر قراراتها بحق الأندية واللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية والإدارية، استناداً إلى التقارير التي ترد إليها من حكام ومراقبي المباريات في مختلف المسابقات المحلية».

وتمنى رئيس لجنة الانضباط السابق في اتحاد الكرة التوفيق لجميع الأندية خلال الموسم المقبل.

وينطلق دوري المحترفين للموسم الجديد في 14 أغسطس المقبل، بإقامة مباريات الجولة الأولى.

من جهة أخرى، كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، أن قيمة الغرامات المالية الانضباطية في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي 2025-2026 بلغت 230 ألف درهم، وذلك استناداً إلى الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم.

وأظهرت الإحصائية تراجعاً كبيراً في قيمة الغرامات المالية خلال الموسمين الأخيرين، مقارنة بالمواسم السابقة التي شهدت فرض غرامات مالية أكبر على الأندية، بسبب المخالفات الانضباطية المرتكبة من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية أو الجماهير.

وبلغ إجمالي الغرامات المالية في الدوري خلال المواسم الأربعة الأخيرة مليوناً و699 ألف درهم، إذ بلغت قيمتها 215 ألف درهم في موسم 2024-2025، و649 ألف درهم في موسم 2023-2024، فيما بلغت 605 آلاف درهم في موسم 2022-2023.

يُذكر أن هذه الإحصائية لا تشمل المسابقات الأخرى، مثل كأس رئيس الدولة، وكأس رابطة المحترفين، وكأس السوبر.

وشملت الغرامات المالية خلال الموسم الماضي ستة أندية، هي: الوحدة، والشارقة، والعين، وشباب الأهلي، والوصل، والبطائح، فيما لم تُسجل ثمانية أندية، من أصل 14 نادياً مشاركاً في الدوري، أي غرامات مالية، وهي: الجزيرة، والنصر، وبني ياس، والظفرة، وخورفكان، وكلباء، وعجمان، ودبا.

وتصدر نادي الوحدة قائمة الغرامات المالية الانضباطية في الدوري بإجمالي 60 ألف درهم، منها 50 ألف درهم غرامة على لاعب الفريق فافور أنيكا، لاعتدائه على لاعب من الفريق المنافس، و10 آلاف درهم غرامة على النادي بسبب انسحاب لاعبيه مؤقتاً من المباراة قبل استئناف اللعب مرة أخرى.

وحل نادي الشارقة في المركز الثاني بقائمة الأندية الأعلى من حيث قيمة الغرامات المالية، بإجمالي 50 ألف درهم، منها 20 ألف درهم غرامة على مدرب الفريق السابق، الصربي ميلوش، بسبب التلفظ على حكم المباراة في إحدى مباريات الدوري، و30 ألف درهم غرامة على النادي لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة.

وجاء كل من العين وشباب الأهلي في المركز الثالث، بإجمالي 40 ألف درهم لكل منهما، فيما حل البطائح والوصل في المركز الأخير، بعدما بلغت قيمة الغرامات المفروضة على كل منهما 20 ألف درهم.

وبلغت غرامات نادي العين 40 ألف درهم، منها 20 ألف درهم غرامة على النادي بسبب تلفظ عدد من جماهيره على جمهور الفريق المنافس في إحدى مباريات الدوري، و20 ألف درهم غرامة على مدير الفريق ماثيو ألكسندر بينيت، بسبب التلفظ على حكم المباراة.

كما بلغت غرامات شباب الأهلي 40 ألف درهم، بواقع 20 ألف درهم بسبب التلفظ على جمهور الفريق المنافس، و20 ألف درهم أخرى بسبب التلفظ على جمهور العين خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وبلغت غرامات نادي البطائح 20 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم غرامة على لاعب الفريق ألفارو دي أوليفيرا، إضافة إلى تحمله تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب بها إثر إتلافه ممتلكات النادي المضيف في إحدى مباريات الدوري، و10 آلاف درهم غرامة على حارس المرمى إبراهيم عيسى.

فيما بلغت غرامة نادي الوصل 20 ألف درهم، بسبب التلفظ على جمهور الفريق المنافس في إحدى مباريات الدوري.

. 8 أندية لم تتعرض لعقوبات انضباطية خلال الموسم الماضي، هي: الجزيرة، والنصر، وبني ياس، والظفرة، وخورفكان، وكلباء، وعجمان، ودبا.