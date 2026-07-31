النصر يختتم معسكر النمسا بانتصار رباعي وحصيلة 8 أهداف

أنهى فريق النصر المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، بعدما اختتم معسكره الخارجي في النمسا، الذي امتد 20 يوماً، وشهد برنامجاً تدريبياً مكثفاً، إلى جانب خوض أربع مباريات ودية، بهدف تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق المنافسات الرسمية، إذ تغلب، أول من أمس، على «إن كي دوبرافا» الكرواتي بأربعة أهداف من دون رد، في ختام المعسكر.

وأقام «العميد» معسكره على مرحلتين، إذ بدأت المرحلة الأولى في مدينة بادتانزمانسدورف، من 10 إلى 21 يوليو الجاري، قبل الانتقال إلى مدينة فوسندورف التي احتضنت المرحلة الثانية حتى ختام المعسكر، أمس، عقب المباراة الودية الأخيرة التي خاضها الفريق في 29 يوليو.

وخلال فترة الإعداد الخارجية، خاض النصر أربع مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة، واستهلها بالخسارة أمام سلوفان جالانتا السلوفاكي بهدف دون رد، في 14 يوليو، في تجربة ركز خلالها الجهاز الفني على اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوى الفريق بعد بداية التحضيرات.

وحقق النصر أول انتصاراته في المعسكر في 20 يوليو، بعد أن قدم أداء هجومياً قوياً أمام السيلية القطري، وفاز بنتيجة 4-0، وسجل أهداف الفريق ديفيد (هدفان)، وأضاف توري وأحمد رائد هدفاً لكل منهما، في مواجهة شهدت تحسناً واضحاً على المستوى الهجومي.

وعاد «العميد» لخوض اختبار قوي أمام الشباب السعودي في 26 يوليو، وانتهت المباراة بخسارته بهدف دون رد، قبل أن يختتم سلسلة مبارياته الودية بانتصار كبير، أول من أمس، على إن كي دوبرافا الكرواتي بنتيجة 4-0.

وشهدت المباراة الختامية تألق عدد من لاعبي النصر، إذ سجل كريس وموسى وتوري وكيفن الأهداف الأربعة، ليغادر الفريق المعسكر بصورة إيجابية بعد تحقيق فوزين بنتيجة كبيرة، مقابل خسارتين بفارق هدف واحد فقط.

وأنهى النصر معسكر النمسا برصيد ثمانية أهداف خلال أربع مباريات ودية، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، بينما تصدر قائمة هدافي الفريق خلال فترة الإعداد توري وديفيد برصيد هدفين لكل لاعب، بينما سجل كريس وموسى وأحمد رائد وكيفن هدفاً واحداً لكل منهم.

ويأمل الجهاز الفني للنصر، بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن تمثل فترة الإعداد الخارجية قاعدة مهمة للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما ركز المعسكر على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتجربة الخطط الفنية المختلفة أمام منافسين من مدارس كروية متنوعة.

. «العميد» خاض خلال المعسكر الخارجي 4 مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة.