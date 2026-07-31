منتخب الناشئين يواجه مونتنيغرو في معسكر صربيا اليوم

يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مباراة ودية أمام منتخب مونتنيغرو، خلال معسكره الحالي في صربيا، ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، المقررة في نوفمبر المقبل.

ويلتقي المنتخبان مجدداً في الثالث من أغسطس المقبل، علماً بأن المنتخب استهل مبارياته الودية في صربيا بمواجهة منتخب قيرغيزستان، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويستمر معسكر المنتخب حتى الرابع من أغسطس المقبل، على أن يعود بعدها إلى الدولة، فيما يسعى الجهاز الفني، بقيادة المدرب ماجد سالم، الذي اصطحب معه 27 لاعباً، إلى الاستفادة من فترة المعسكر والمباريات الودية في الإعداد بالشكل الأمثل، والوصول إلى التشكيلة المناسبة، وتطبيق طريقة اللعب المثالية.

وضمت القائمة المختارة نخبة من أبرز اللاعبين، بناءً على مستوياتهم ومشاركاتهم الأخيرة مع فرقهم في المسابقات المحلية.

وينتظر أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة، والاستفادة من هذه التجارب الودية أمام منتخب يضم لاعبين مميزين.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: عمار ياسر النصيرات، وإسماعيل صالح العلي، وفارس سعيد عتيق، وسلطان جوهر علي، وزايد سالم الحمادي، وميثم أحمد الغيلاني، وخميس إبراهيم سالم، وعمر سعيد روباري، وسلطان حمد العبدولي، وعبدالله سعيد البلوشي، وسهيل أحمد العزيزي، وكريستيان موجومباني، ومنصور محمد آل علي، وليث رمزي الدباس، وسالم جمال باني، وصلاح الدين أحمد أفيظي، وأحمد علي عيسى، ومايد حمد الفلاسي، وبنيامين أفغان، ومحمد بن صبيح، حمزة سويد، وسالم فهد الظنحاني، وليف كوزنيتسوف، وريان درويش، ومحمد غانم المري، وعمر أحمد سام، وسيف الله عمرو.