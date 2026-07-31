قبل مواجهته ودياً.. أوساسونا يقدّم العين لجمهوره

احتفى نادي أوساسونا الإسباني بتاريخ وإنجازات نادي العين القارية، قبل المباراة الودية التي ستجمع الفريقين في ختام استعداداتهما للموسم الجديد، والمقررة في الساعة 10 يوم الثامن من أغسطس المقبل، بتوقيت الإمارات، على ملعب «إل سادار» بمدينة بامبلونا.

ووصف النادي الإسباني في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، العين بأنه حامل لقب دوري المحترفين، وأحد أبرز أندية آسيا، مشيراً إلى أنه سيختتم برنامجه الإعدادي للموسم الجديد بمواجهة فريق يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات المحلية والقارية.

واستعرض أوساسونا أبرز محطات «الزعيم»، مؤكداً أنه النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإماراتي برصيد 15 لقباً، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، وبلوغه نهائي كأس العالم للأندية عام 2018، بعد مشواره التاريخي الذي أطاح خلاله بريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي، قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في النهائي.

كما سلط التقرير الضوء على قائمة العين، مشيراً إلى أن الفريق، بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، يضم ثلاثة لاعبين سبقت لهم المشاركة في كأس العالم، هم المصري رامي ربيعة، والباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو)، والمغربي سفيان رحيمي الذي سجل هدفين في النسخة الأخيرة من البطولة.

وأوضح أوساسونا أن الدخول إلى المباراة سيكون مجاناً لأعضاء النادي الحاملين بطاقات العضوية الخاصة بموسم 2026-2027، بينما ستُطرح تذاكر الجمهور العام بـ10 يورو، باستثناء المقصورات ومناطق كبار الشخصيات.

وتأتي المباراة ضمن المرحلة الأوروبية من معسكر العين الإعدادي، وتشكل اختباراً فنياً مهماً أمام أحد أندية الدوري الإسباني، قبل العودة لاستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

. النادي الإسباني يطرح تذاكر المباراة بـ10 يورو.