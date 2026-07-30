بورغيس: سأقدم كل ما لديّ للشارقة من أجل الفوز بالبطولات

عبّر لاعب الشارقة ومدافع منتخب الرأس الأخضر، ديني بورغيس، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف «الملك»، مؤكداً أنه سيقدم كل ما لديه من أجل الشارقة والمساهمة في تحقيق البطولات، كون الفريق بحاجة إلى ذلك، ولجعل هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي.

وأشار إلى أنه يوجه رسالة إلى جمهور الشارقة، يدعوه فيها إلى الإيمان بلاعبي الفريق والوقوف إلى جانبهم، خاصة في اللحظات الصعبة التي يحتاجون فيها إلى دعم الجماهير، متعهداً بأنهم، كلاعبين، سيقدمون كل شيء من أجل القميص الشرقاوي، ومن أجل أن يجعلوا جمهور الفريق يفخر بهم.

وقال بورغيس، وفقاً للموقع الرسمي لنادي الشارقة: «آمل أن تسير الأمور على ما يرام، وأن يكون الإعداد للموسم الجديد مثالياً».

ووصف بورغيس تجربته مع منتخب بلاده، الرأس الأخضر، خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم 2026، بأنها كانت رائعة، مؤكداً أنه وصل إلى قمة كرة القدم العالمية، معتبراً أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلم كل لاعب كرة قدم.

وأضاف: «أشعر بحالة جيدة لوجودي مع زملائي في المعسكر التدريبي للفريق في سلوفينيا، وآمل أن نتمكن من تقديم موسم مميز للغاية هذا العام، يليق بالشارقة وجماهيره».

كما عبّر بورغيس عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من جميع لاعبي الفريق، إلى جانب الجهازين الفني والإداري.

يُذكر أن ديني بورغيس انتقل إلى الشارقة قادماً من نادي البطائح، بعقد يمتد لموسمين.